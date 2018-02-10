СМИ: служащих ВМС США заподозрили в торговле наркотиками в Японии

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Военно-морские силы (ВМС) США начали внутреннюю проверку личного состава 7-го флота, который базируется в Йокосуке (Япония) в связи с подозрением в обороте наркотических средств. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что американские моряки могли продавать наркотики на территории Японии. Среди подозреваемых есть несколько человек из экипажа авианосца Ronald Reagan.

Как уточняет газета The Wall Street Journal, расследование ведется в отношении 12 американцев. Предположительно, они покупали и реализовывали через интернет экстази и ЛСД, и, возможно, сами употребляли наркотики. К расследованию также привлечены японские специалисты.

В настоящее время на территории Японии размещено несколько сотен военных объектов США, общая численность американского контингента - порядка 50 тыс. военнослужащих и вспомогательного персонала. На базе "Йокосука" близ Токио и в Сасэбо базируется 7-й флот ВМС США, на острове Окинава - 3-й экспедиционный корпус морской пехоты США.