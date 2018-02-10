ООН: нарушения прав человека в Сирии совершаются на ежедневной основе

ЖЕНЕВА, 10 февраля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал защитить гражданское население в условиях усилившихся боев в Сирии, обратив внимание на ежедневно совершаемые сторонами конфликта нарушения прав человека, несмотря на создание зон деэскалации. В офис верховного комиссара поступили сообщения о том, что с 4 по 9 февраля были убиты 277 гражданских лиц и 812 ранены, говорится в заявлении аль-Хусейна, распространенном в субботу в Женеве.

"Нарушения международного права продолжаются на ежедневной основе, несмотря на создание в 2017 году так называемых "зон деэскалации", - говорится в заявлении. Верховный комиссар считает, что эти зоны "все более напоминают так называемые "безопасные районы", созданные во время войны в Боснии в 90-е годы, которые "были чем угодно, но только не безопасными".

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека "получены сообщения, указывающие на то, что по меньшей мере 277 гражданских лиц были убиты с 4 по 9 февраля - 230 из них в результате авиаударов сирийского правительства и его союзников, еще 812 гражданских лиц были ранены". Таким образом, общее число убитых и раненых среди мирных жителей достигло 1074 человек, отмечает аль-Хусейн. В его заявлении не указано, вместе с тем, из каких источников получены эти сообщения и насколько они достоверны.

Верховный комиссар обращает внимание на "резко возросшее число авиаударов" в пригороде Дамаска Восточная Гута, а также на наступление правительственных сил и их союзников в провинции Идлиб. Что касается положения в Африне, то там, отмечает он, "руководимое Турцией наступление, начатое 20 января, подвергает риску гражданское население". Аль-Хусейн напомнил также о ракетных обстрелах жилых пригородов Дамаска "из районов, удерживаемых оппозицией", в результате чего "не менее семи гражданских лиц были убиты и 18 ранены с 6 по 9 февраля". "Резко ограничены возможности для использования основополагающих гражданских прав" также у сирийцев в провинции Ракка, где во время боев с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были "разрушены дома и ключевая инфраструктура".

Ал-Хусейн считает, что "после семи лет паралича в Совете Безопасности ООН ситуация в Сирии взывает к тому, чтобы ее рассматривал Международный уголовный суд, а также о более согласованных усилиях государств в достижении мира". Провал попыток положить конец этой войне "означает провал глобальной дипломатии", резюмирует верховный комиссар.