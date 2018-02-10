Эрдоган: на юго-востоке Турции упал военный вертолет, участвующий в операции в Сирии

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Вертолет ВВС Турции потерпел в субботу крушение на юго-востоке страны на границе с Сирией. Как сообщил президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле, боевая машина принимала участие в операции "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн и была сбита курдами.

"Ранее сегодня был сбит наш военный вертолет в провинции Хатай во время операции "Оливковая ветвь". Они заплатят за это сполна", - приводит газета Hurriyet слова президента.

Военнослужащие, получившие ранения в результате падения вертолета, были доставлены в больницу в Хатае, сообщило агентство Dogan.

По последним данным, ВС Турции "уничтожили в Африне 1141 террориста" в ходе операции "Оливковая ветвь".

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (СНС, входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" (ДС) в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.