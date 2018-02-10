Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко признал, что главной проблемой Украины является коррупция

Международная панорама
10 февраля, 15:46 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 10, февраля. /ТАСС

По этой причине правительство намерено в течение этого года создать независимый антикоррупционный суд

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 10 февраля. /ТАСС/. Главной проблемой Украины была и остается коррупция, поэтому правительство в Киеве намерено в течение этого года создать независимый суд по борьбе с коррупцией. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью австрийскому еженедельному журналу Profil, выдержки из которого приводит в субботу электронная версия издания.

Смотрите также

Американская торговая палата: коррупция на Украине вернулась к уровню 2014 года

Робот София завис на вопросе, что делать с коррупцией на Украине

Волкер заявил, что США не видят решительных шагов по борьбе с коррупцией на Украине

"Коррупция всегда была главной проблемой Украины и, к сожалению, продолжает ею оставаться", - отметил Порошенко.

В этой связи украинский президент пообещал зарубежным кредиторам, что в течение 2018 года на Украине будет учрежден независимый антикоррупционный суд. Порошенко также рассказал о планах начать плотное сотрудничество с западными спецслужбами по возвращению на Украину финансовых средств, которые были незаконно выведены за границу украинскими олигархами, политиками и государственными служащими, пишет австрийский журнал.

НАТО, ЕС и Украина

По словам Порошенко, вступление Украины в НАТО и Европейский союз остается по-прежнему важнейшим приоритетом украинской политики.

"Вы знаете, почему Австрия не является членом НАТО? Потому что Россия не ваш сосед. Мы же увидели в России агрессора. НАТО - единственный эффективный механизм для коллективной безопасности", - уверен Порошенко. В то же время Порошенко считает, что антироссийские санкции ЕС должны быть "мотивацией для России выполнить минские соглашения".

Президент Украины 8 февраля посетил с официальным визитом в Вену, провел переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, канцлером Австрии Себастьяном Курцем, а также посетил Оперный бал в Венской государственной опере.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Израиль дважды атаковал иранские и сирийские цели в Сирии и потерял F-16
2
Сайт Алексея Навального внесен в реестр запрещенной информации
3
Фигуристы Тарасова и Морозов не выступят в произвольной программе командного турнира на ОИ
4
Глава ВВС: удары Израиля в Сирии стали крупнейшей с 1982 года операцией против ПВО страны
5
Российская керлингистка Брызгалова рассказала, что ее держали на допинг-контроле 1,5 часа
6
Какие шутки Сергея Лаврова вошли в историю российской дипломатии
7
Израиль нанес мощный удар по системам ПВО и иранским целям в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама