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Полиция безопасности Эстонии: Таллин и Москва обменялись осужденными за шпионаж

Международная панорама
10 февраля, 15:56 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 10, февраля. /ТАСС

Эстонская сторона сообщила, что оба осужденных направили прошения о помиловании, которые были удовлетворены

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ТАЛЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Эстония и Россия провели обмен осужденными за шпионаж гражданами, сообщила в субботу Полиция безопасности (КаПо) Эстонии.

По сообщению ведомства, в рамках обмена осужденный в Эстонии российский гражданин Артем Зинченко был обменян на осужденного в России эстонского гражданина Райво Суси. Процедура была проведена в субботу 10 февраля около 10:00 (11:00 мск), отмечает КаПо.

В мае 2017 года Артем Зинченко был признан Харьюским уездным судом виновным в тайной прослушке, его приговорили к пяти годам лишения свободы. В свою очередь, в декабре 2017 года Московский городской суд признал Райво Суси виновным в шпионаже и приговорил к 12 годам лишения свободы.

Как отмечает КаПо, оба осужденных направили прошения о помиловании, которые были удовлетворены.

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