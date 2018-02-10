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Ливан обвинил Израиль в использовании его воздушного пространства для ударов по САР

Международная панорама
10 февраля, 16:05 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 10, февраля. /ТАСС

Также МИД страны просит дружественные государства "повлиять на Израиль и заставить отказаться от агрессивных акций"

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БЕЙРУТ, 10 февраля. /ТАСС/. Ливан направил в субботу в Совет Безопасности ООН жалобу, обвинив Израиль в нарушении своего суверенитета. Как говорится в послании МИД республики, переданном агентством Al Wataniya, Бейрут "осуждает использование израильскими ВВС воздушного пространства Ливана для нанесения ракетных ударов по Сирии".

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"Ливан предупреждает Израиль от продолжения подобных действий, которые подрывают стабильность в регионе Ближнего Востока", - подчеркивается в документе. МИД Ливана просит также дружественные государства "повлиять на Израиль и заставить отказаться от агрессивных акций". При этом в послании подтверждается "законное право соседней Сирии на защиту от израильских нападений".

По информации Al Wataniya, израильские ВВС вошли в субботу в ливанское воздушное пространство и совершили облеты пограничных районов у города Марджаюн. На самой границе сохраняется спокойствие. Президент Ливана Мишель Аун дал в субботу указание войскам "сохранять готовность к отражению любой провокации".

Ранее Израиль нанес массированные ракетные удары по 12 целям в Сирии, включая системы ПВО, размещенные под Дамаском. В ходе этих атак израильские ВВС наносили удары в том числе из воздушного пространства Ливана.

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