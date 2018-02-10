Израиль дважды атаковал иранские и сирийские цели в Сирии и потерял F-16

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 февраля. /ТАСС/. ВВС Израиля дважды нанесли удары в субботу в Сирии - один раз по иранскому пункту управления беспилотным летательным аппаратом, второй - по 4 иранским и 8 сирийским объектам после массированного огня сирийских ПВО по израильским самолетам, сообщил в субботу в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус. По его словам, после залпа сирийских систем ПВО ВВС Израиля потеряли один самолет F-16, оба пилота катапультировались, один из них получил тяжелые, второй - легкие ранения.

БПЛА в небе над Израилем

Израильский вертолет сбил в субботу иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, сообщили израильские военные.

"Боевой вертолет успешно перехватил иранский БПЛА, который был запущен из Сирии и проник в Израиль, - указала армейская пресс-служба. - Аппарат был идентифицирован системами воздушной обороны на ранней стадии и находился под наблюдением до перехвата".

"БПЛА был направлен и контролировался иранскими силами с территории иранской базы в Сирии, расположенной близ Пальмиры, - сказал иностранным журналистам Конрикус. - Мы осуществляли мониторинг всего полета этого БПЛА и перехватили его над израильской территорией немного к северу от города Бейт-Шеан в Иорданской долине".

Армейский представитель добавил, что израильские военные "контролировали ситуацию от начала до конца и решили, где и когда сбить аппарат". "БПЛА был сбит вертолетом "Апач", обломки беспилотника находятся у нас, и мы знаем точно, что это иранский беспилотник", - утверждал он.

Удары и крушение F-16

По словам представителя израильской армии, после проникновения иранского беспилотника в воздушное пространство еврейского государства в субботу ВВС Израиля поразили пункт управления БПЛА на территории Сирии. "В ответ на нарушение израильского суверенитета мы атаковали пункт управления непосредственно этого БПЛА - иранскую структуру в Сирии, - сказал Конрикус. - В операции участвовали 8 истребителей, которые были встречены массированным огнем ПВО, что означает, что сирийцы решили вступить в действия, несмотря на то, что атакованы были иранские объекты на их земле".

"Во время этих действий пилоты одного F-16 решили катапультироваться, и мы до сих пор исследуем причины этого решения, - продолжил он. - Вероятно, но это не подтверждено, это [решение] было связано с огнем ПВО". По словам военного, "оба пилота катапультировались на израильской территории, один ранен тяжело, второй получил легкие ранения". "Самолет упал в Северной Галилее", - добавил он.

"Истребители были обстреляны сирийскими системами ПВО в тот момент, когда они уже были на израильской территории, - продолжил Конрикус. - В ответ на это мы нанесли удары по 12 целям - четырем иранским и восьми сирийским - на территории Сирии". По словам армейского представителя, "израильские самолеты после осуществления второй миссии безопасно вернулись на базы, во время миссии от 15 до 20 зенитных ракет были выпущены по ним, но ни по одному самолету не было зафиксировано попаданий".

Представитель Армии обороны Израиля указал, что со стороны еврейского государства "это были действия оборонительного характера, спровоцированные актом агрессии со стороны Ирана". "Мы будем защищать суверенитет, воздушное пространство и гражданское население Израиля, - сказал он. - Мы [Израиль] в состоянии и намерены давать жесткий ответ всем, кто атакует нас, тем не менее мы не заинтересованы в эскалации ситуации".

Действия израильских властей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу с самого начала инцидента на севере проводил консультации по безопасности и утверждал необходимые действия в режиме реального времени, сообщила газета "Гаарец". По ее данным, основные министры израильского правительства, входящие в так называемый узкий кабинет безопасности, получали всю информацию о деталях происходящего. Как указал представитель израильской армии, Нетаньяху и министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман провели оценку ситуации в отношении событий на границе с Сирией.

По информации газеты "Едиот ахронот", Израиль обратился в субботу к России с просьбой о незамедлительном содействии в недопущении эскалации в районе израильско-сирийской границы. По данным издания, соответствующий запрос в Москву был сделан по итогам срочных совещаний с участием Нетаньяху и Либермана с руководителями силовых ведомств и структур безопасности еврейского государства.

Заявление МИД РФ

МИД РФ в связи с информацией о нанесенных израильской авиацией в субботу ракетных ударах по целям на территории Сирии, в том числе находящимся на границе зоны деэскалации на юго-западе страны, призвал все вовлеченные стороны к сдержанности и недопущению роста напряженности в регионе.

"Настойчиво призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, могущих привести к еще большему осложнению ситуации. Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона", - говорится в сообщении.

"В Москве с серьезной обеспокоенностью воспринято последнее развитие событий и атаки на Сирию. Особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряженности внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии, создание которых стало важным фактором снижения насилия на сирийской земле", - заявили в ведомстве, напомнив о соблюдении сирийскими правительственными войсками имеющихся договоренностей по обеспечению устойчивого функционирования зоны деэскалации на юго-западе страны.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва считает недопустимым создание угроз для находящихся в Сирии российских военных. "Абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами", - заявили в министерстве.