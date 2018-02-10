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СМИ: причиной крушения вертолета ВВС Турции стала техническая неисправность

Международная панорама
10 февраля, 16:38 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 10, февраля. /ТАСС

По факту аварии проводится расследование

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АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Техническая неисправность стала причиной крушения вертолета ВВС Турции на границе с Сирией. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN Turk со ссылкой на турецкий Генштаб.

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По его данным, по факту аварии уже производится техническое расследование ее причин.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (СНС, входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" (ДС) в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

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Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
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