СМИ: причиной крушения вертолета ВВС Турции стала техническая неисправность

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Техническая неисправность стала причиной крушения вертолета ВВС Турции на границе с Сирией. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN Turk со ссылкой на турецкий Генштаб.

По его данным, по факту аварии уже производится техническое расследование ее причин.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (СНС, входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" (ДС) в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.