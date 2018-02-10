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СМИ: в Анкаре задержаны 17 боевиков ИГ

Международная панорама
10 февраля, 16:50 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 10, февраля. /ТАСС

По данным телеканала TRT, некоторые из них планировали теракты в Турции

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АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали в Анкаре 17 членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в субботу телеканал TRT.

По его данным, операция по задержанию боевиков проводилась по нескольким адресам в турецкой столице. Отмечается, что некоторые из них планировали совершить теракты на территории республики.

Между тем, в начале февраля в Анкаре был также задержан террорист Омер Йетек, который отвечал за сферу СМИ в группировке ИГ.

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