Оппозиционная партия "Мусават" не будет участвовать в президентских выборах в Азербайджане

БАКУ, 10 февраля. /ТАСС/. Азербайджанская оппозиционная партия "Мусават" отказалась от участия во внеочередных президентских выборах, которые пройдут в стране 11 апреля. Об этом сообщил в субботу председатель партии Ариф Гаджилы.

"Сегодня на внеочередной сессии меджлиса (высшего органа) партии "Мусават" был обсужден вопрос президентских выборов. Принято решение не участвовать в выборах", - сказал Гаджилы.

Ранее о бойкоте президентских выборов заявил Национальный совет демократических сил (НСДС), объединяющий ряд оппозиционных партий Азербайджана, в том числе партию Народного фронта. Лидер НСДС Джамиль Гасанли участвовал в президентских выборах 2013 года как кандидат от НСДС и набрал 5,53% голосов избирателей.

5 февраля глава государства Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении в Азербайджане внеочередных президентских выборов. ЦИК страны официально назначил дату выборов на 11 апреля.

В минувший четверг правящая партия "Ени Азербайджан" провела съезд, на котором выдвинула кандидатом в президенты действующего главу государства Ильхама Алиева.

В этом году, согласно изменениям, внесенным в конституцию страны, президент будет избран на семилетний, а не на пятилетний срок, как ранее.