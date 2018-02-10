Трамп потребовал от демократов внести изменения в служебную записку по "делу РФ"

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу потребовал от демократов внести изменения и вновь отправить в Белый дом на рассмотрение служебную записку по предполагаемому вмешательству России в выборы 2016 года. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в Тwitter.

Глава государства подчеркнул, что демократы просили его рассекретить "очень политический" документ, на изучение которого требуется длительный период времени. По его словам, данная записка "в связи с источниками, методикой" получения информации и другими факторами "должна быть тщательно отредактирована, после чего они (демократы - прим. ТАСС) будут обвинять Белый дом в отсутствии прозрачности". "Скажите им переделать и снова вернуть [документ президенту] в надлежащей форме!" - отметил Трамп.

The Democrats sent a very political and long response memo which they knew, because of sources and methods (and more), would have to be heavily redacted, whereupon they would blame the White House for lack of transparency. Told them to re-do and send back in proper form! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 February 2018

Президент США заблокировал 9 февраля публикацию данной служебной записки, подготовленной законодателями-демократами. Как отметил в письме, адресованном членам спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, юрисконсульт президента Дон Макгэн, обнародование этого документа не может быть осуществлено по причинам, "связанным с обеспечением национальной безопасности". Он также добавил, что это "будет не в интересах правоохранительных органов". При этом Макгэн сослался на мнение министерства юстиции, к которому прислушался, по его словам, Трамп.

Демократы подготовили свой документ в противовес записке однопартийцев Трампа в Конгрессе, которые обвинили сотрудников ФБР и минюста в неправомерных действиях в ходе разбирательства по поводу предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США. Документ республиканцев был предан гласности по решению президента на минувшей неделе вопреки возражениям демократов, которые утверждали, что огласка может нанести ущерб проводимому расследованию утверждений о сговоре избирательного штаба Трампа с Москвой. В записке, в частности, говорится, что ФБР получило разрешение на слежку во время предвыборной кампании за одним из помощников Трампа - Картером Пейджем на основании бездоказательного "досье", составленного бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом.

Сам президент 3 февраля заявил, что записка республиканцев подтверждает несостоятельность версии о сговоре его штаба с российскими властями.

Согласно данным агентства The Associated Press, демократы в подготовленном ими документе обвиняют республиканцев в том, что те пришли к своим выводам, основываясь на неполной информации. Глава фракции Демократической партии в Сенате Чарльз Шумер 4 февраля направил Трампу письмо, в котором выразил мнение, что американцы должны "выслушать обе стороны и сделать собственные выводы".