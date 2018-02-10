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Трамп потребовал от демократов внести изменения в служебную записку по "делу РФ"

Международная панорама
10 февраля, 17:48 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, февраля. /ТАСС

Президент США отметил, что демократы просили его рассекретить "очень политический" документ, на изучение которого требуется длительный период времени

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу потребовал от демократов внести изменения и вновь отправить в Белый дом на рассмотрение служебную записку по предполагаемому вмешательству России в выборы 2016 года. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в Тwitter.

Глава государства подчеркнул, что демократы просили его рассекретить "очень политический" документ, на изучение которого требуется длительный период времени. По его словам, данная записка "в связи с источниками, методикой" получения информации и другими факторами "должна быть тщательно отредактирована, после чего они (демократы - прим. ТАСС) будут обвинять Белый дом в отсутствии прозрачности". "Скажите им переделать и снова вернуть [документ президенту] в надлежащей форме!" - отметил Трамп.

Президент США заблокировал 9 февраля публикацию данной служебной записки, подготовленной законодателями-демократами. Как отметил в письме, адресованном членам спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, юрисконсульт президента Дон Макгэн, обнародование этого документа не может быть осуществлено по причинам, "связанным с обеспечением национальной безопасности". Он также добавил, что это "будет не в интересах правоохранительных органов". При этом Макгэн сослался на мнение министерства юстиции, к которому прислушался, по его словам, Трамп.

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Демократы подготовили свой документ в противовес записке однопартийцев Трампа в Конгрессе, которые обвинили сотрудников ФБР и минюста в неправомерных действиях в ходе разбирательства по поводу предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США. Документ республиканцев был предан гласности по решению президента на минувшей неделе вопреки возражениям демократов, которые утверждали, что огласка может нанести ущерб проводимому расследованию утверждений о сговоре избирательного штаба Трампа с Москвой. В записке, в частности, говорится, что ФБР получило разрешение на слежку во время предвыборной кампании за одним из помощников Трампа - Картером Пейджем на основании бездоказательного "досье", составленного бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом.

Сам президент 3 февраля заявил, что записка республиканцев подтверждает несостоятельность версии о сговоре его штаба с российскими властями.

Согласно данным агентства The Associated Press, демократы в подготовленном ими документе обвиняют республиканцев в том, что те пришли к своим выводам, основываясь на неполной информации. Глава фракции Демократической партии в Сенате Чарльз Шумер 4 февраля направил Трампу письмо, в котором выразил мнение, что американцы должны "выслушать обе стороны и сделать собственные выводы".

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