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СМИ: палестинцы одобряют ответные действия Сирии на израильское нападение

Международная панорама
10 февраля, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

Несмотря на попытки США и Израиля ослабить и расколоть Сирию, эта страна остается защитницей национального дела арабов, говорится в сообщении Народного фронта освобождения Палестины

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ТАСС, 10 февраля. Решительные действия сирийских ПВО, поразивших израильский истребитель F-16, "являются посланием Дамаска об изменении баланса сил на Ближнем Востоке". Об этом говорится в заявлении Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), переданном в субботу телеканалом Al Mayadeen. В нем указывается, что "сирийский ответ на агрессивное нападение поставил под сомнение военное превосходство Израиля".

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"Сирия обладает законным правом на защиту своего суверенитета перед лицом непрекращающихся агрессивных нападений со стороны Израиля", - отмечается в заявлении Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП). В нем подчеркивается, что "несмотря на все попытки США и Израиля ослабить и расколоть Сирию, эта страна остается по-прежнему защитницей национального дела арабов".

НФОП и ДФОП от имени палестинцев выразили "солидарность с сирийским народом и ее доблестной армией". В свою очередь, радикальная палестинская группировка "Исламский джихад" (запрещена в РФ) заявила, что "Сирия смелыми действиями нанесла пощечину своим главным противникам".

Как сообщил Al Mayadeen со ссылкой на источник в командовании ВС республики, сирийские зенитчики во время отражении израильского ракетного удара сумели поразить не менее 70% целей. Агентство SANA, со своей стороны, утверждает, что "средствам ПВО удалось поразить ни один вражеский самолет".

Представитель Армии обороны Израиля сообщил, что ВВС дважды наносили удары в субботу в Сирии: один раз по иранскому пункту управления беспилотным летательным аппаратом в районе Пальмиры, второй - по 4 иранским и 8 сирийским объектам после массированного огня сирийских ПВО по израильским самолетам. По его данным, ВВС Израиля потеряли один самолет F-16, оба пилота катапультировались, один из них получил тяжелые, второй - легкие ранения.

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