Борис Джонсон встретился в Бангладеш с мусульманскими беженцами народности рохинджа

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон посетил лагерь беженцев в округе Кокс-Базар на юго-востоке Бангладеш, где проживают около миллиона мусульманских беженцев народности рохинджа. Об этом в субботу сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

Согласно распространенному коммюнике, Джонсон "встретился с семьями рохинджа и общественными деятелями, чтобы узнать о преследованиях, которым они подверглись, и услышать из первых уст о проблемах, с которыми они сталкиваются в лагерях беженцев". "Я своими глазами видел ужасные условия жизни, в которых вынуждены жить рохинджа, и это только еще больше укрепило мою приверженность сотрудничеству с международными партнерами с целью улучшения жизни этих людей в 2018 году", - сказал глава Форин оффиса.

Британский дипломат выразил признательность властям Бангладеш, "которые столкнулись с огромными трудностями в связи с оказанием гуманитарной помощи рохинджа", подчеркнув также важность создания условий правительством Мьянмы, при которых беженцы могли бы вернуться в свои дома в штате Ракхайн.

Джонсон 11 февраля проведет встречу с государственным советником (главой МИД Мьянмы - прим. ТАСС) Аун Сан Су Чжи, с которой обсудит пути урегулирования кризиса, добавили в МИД.

Ситуация в мьянманском штате Ракхайн, где проживают рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию, а в соседний Бангладеш бежали сотни тысяч рохинджа.

Мьянма и Бангладеш 23 ноября 2017 года подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий начало процесса возвращения беженцев в Мьянму в течение двух месяцев. Управление ООН по делам беженцев призвало 23 января власти Мьянмы предоставить гуманитарным организациям беспрепятственный доступ в Ракхайн, чтобы оценить наличие необходимых условий и гарантий для возвращения рохинджа. В ООН считают, что необходимые гарантии для потенциальных возвращающихся пока что отсутствуют.