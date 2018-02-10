Мэри Лу Макдональд стала новым лидером североирландской партии "Шинн фейн"

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Североирландскую республиканскую партию "Шинн фейн" официально возглавила Мэри Лу Макдональд, которая являлась единственным кандидатом, претендующим на пост лидера этой политической силы. Об этом в субботу сообщила вещательная корпорация Би-би-си по итогам состоявшегося в Дублине съезда "Шинн фейн".

Макдональд, которая ранее была заместителем главы "Шинн фейн", сменила многолетнего лидера этой политической силы Джерри Адамса, возглавлявшего партию с 1983 года. Последний объявил в ноябре прошлого года о своем намерении покинуть пост лидера "Шинн фейн". Находясь во главе партии, 69-летний Адамс сыграл решающую роль в разрешении конфликта в Северной Ирландии, который формально был урегулирован в 1998 году. Тогда при участии властей Великобритании и Республики Ирландия было заключено Белфастское соглашение, известное как "Соглашение Страстной пятницы".

Оно предусматривает отказ Лондона от прямого правления в регионе и передачу власти в регионе местным органам самоуправления, созданным на коалиционной основе. Соглашение позволило установить хрупкое политическое равновесие в Северной Ирландии и положить конец трем десятилетиям кровавых столкновений протестантов и католиков, монархистов и республиканцев, противников и сторонников независимости региона от Великобритании.