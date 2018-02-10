Международный комитет по защите журналистов осудил блокирование украинских "Вестей"

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Международный Комитет по защите журналистов (CPJ) назвал блокирование работы украинского медиахолдинга "Вести" преследованием со стороны правоохранительных органов страны. С соответствующим заявлением выступила координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

"Нет оправдания для враждебного рейда украинских правоохранительных органов против медиахолдинга "Вести", который является частью продолжающейся кампании преследования изданий, публикующих критические материалы", - сказано в заявлении Огняновой, размещенном на официальном сайте организации.

В комитете призвали властей Украины объяснить их действия, вернуть имущество и прекратить преследование медиахолдинга "Вести", чтобы его журналисты могли возобновить свою работу.

Утром в четверг силовики заблокировали офис "Вестей" и не пустили на работу журналистов. При этом против сотрудников был применен слезоточивый газ из баллончиков. Позже Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) призналось, что организовало атаку на "Вести". Агентство также заявило, что получило в управление все помещения, где размещаются редакции газеты, сайта и радио "Вести".

В пятницу журналисты издания сообщили, что работа организации вновь была заблокирована "неизвестными людьми".

До этого сотрудники правоохранительных органов неоднократно проводили обыски в редакции газеты "Вести". В частности, после подобного инцидента в июле "Вести" просили защиты у президента страны Петра Порошенко. После ноябрьских обысков адвокат Александр Дульский заявил, что своими действиями сотрудники прокуратуры и АРМА "выполняют чью-то политическую волю".