Трамп призвал к реформам после публикации о том, как АНБ заплатила россиянину $100 тыс.

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу вновь призвал к проведению реформ, прокомментировав таким образом публикацию в СМИ о том, как американское Агентство национальной безопасности (АНБ) заплатило $100 тыс. неназванному россиянину, пообещавшему вернуть им похищенное при хакерской атаке "секретное кибероружие", а также компромат на республиканца. Соответствующую запись глава государства сделал в Twitter.

Он напомнил, что, по сведениям газеты The New York Times, "некий россиянин продал сфабрикованную секретную информацию по "Трампу", запросив при этом "цену в $10 млн, но понизил ее до $1 млн, которые выплачивались бы с течением времени". "Я надеюсь, что теперь люди видят и понимают, что здесь происходит. Все это теперь начинает вылезать наружу - осушите болото!" - написал глава государства.

According to the @nytimes, a Russian sold phony secrets on “Trump” to the U.S. Asking price was $10 million, brought down to $1 million to be paid over time. I hope people are now seeing & understanding what is going on here. It is all now starting to come out - DRAIN THE SWAMP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 February 2018

Трамп в своих выступлениях часто употребляет термин "болото". Под ним он обычно подразумевает всех политиков в Вашингтоне, мешающих ему проводить какие-либо реформы или принимать решения. После своей победы на выборах в 2016 году республиканец часто заявлял о намерении "осушить болото".

По данным издания, россиянин предложил американским спецслужбам купить у него материал о связях окружения Трампа с Россией. Первую часть обещанной суммы россиянину передали в сентябре в одном из берлинских отелей. После получения сфабрикованной информации спецслужбы отказались от дальнейших контактов с ним.