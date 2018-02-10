Трамп напомнил о правовых процедурах на фоне череды обвинений в домогательствах в США

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп напомнил в субботу о судебном разбирательстве на фоне целой череды обвинений в сексуальных домогательствах в адрес известных лиц в стране. Соответствующую запись он сделал в Twitter.

Он подчеркнул, что "жизни людей разбиваются и ломаются простыми обвинениями", и "некоторые из них правдивы, а некоторые - лживы", "некоторые - старые, а некоторые - новые". "Человек, обвиненный на ложных основаниях, не сможет восстановить свое доброе имя - пропали жизнь и карьера. Неужели больше не существует такой вещи, как надлежащее судебное разбирательство?" - написал президент.

Peoples lives are being shattered and destroyed by a mere allegation. Some are true and some are false. Some are old and some are new. There is no recovery for someone falsely accused - life and career are gone. Is there no such thing any longer as Due Process? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 February 2018

В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что кинопродюсер Харви Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. С обвинениями в его адрес выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сальма Хайек.

После скандала вокруг продюсера в США началась целая череда обвинений в домогательствах в адрес известных лиц. В приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша - старшего, ряд членов американского Конгресса.