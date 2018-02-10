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Трамп напомнил о правовых процедурах на фоне череды обвинений в домогательствах в США

Международная панорама
10 февраля, 19:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, февраля. /ТАСС

Президент США заявил, что человек, обвиненный на ложных основаниях, не сможет восстановить свое доброе имя

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ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп напомнил в субботу о судебном разбирательстве на фоне целой череды обвинений в сексуальных домогательствах в адрес известных лиц в стране. Соответствующую запись он сделал в Twitter.

Он подчеркнул, что "жизни людей разбиваются и ломаются простыми обвинениями", и "некоторые из них правдивы, а некоторые - лживы", "некоторые - старые, а некоторые - новые". "Человек, обвиненный на ложных основаниях, не сможет восстановить свое доброе имя - пропали жизнь и карьера. Неужели больше не существует такой вещи, как надлежащее судебное разбирательство?" - написал президент.

В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что кинопродюсер Харви Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. С обвинениями в его адрес выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сальма Хайек.

После скандала вокруг продюсера в США началась целая череда обвинений в домогательствах в адрес известных лиц. В приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша - старшего, ряд членов американского Конгресса.

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Скандал вокруг Харви Вайнштейна
Персоны
Трамп, Дональд Джоли, Анджелина Буш, Джордж (старший)
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