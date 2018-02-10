Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нетаньяху: Израиль продолжит защищать себя от любых попыток нанести вред его суверенитету

Международная панорама
10 февраля, 22:33 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 10, февраля. /ТАСС

Также премьер-министр Израиля возлагает на Иран и Сирию ответственность за инцидент, в ходе которого был сбит иранский беспилотник и потерпел крушение самолет F-16 израильских ВВС

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Израиля продолжат защищать страну от любых попыток нанести ущерб ее суверенитету. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя субботний инцидент на границе с Сирией, в ходе которого, по утверждению израильских военных, над еврейским государством был сбит иранский беспилотник и потерпел крушение самолет F-16 израильских ВВС.

"Я говорил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном о развитии событий в последние 24 часа, я провел серию консультаций сегодня с министром обороны [Израиля Авигдором Либерманом] и главой генерального штаба [Гади Айзенкотом], - сказал глава израильского кабмина. - Наша политика совершенно прозрачна: Израиль будет защищать себя от любых атак и попыток нанести вред его суверенитету". Высказывания Нетаньяху, который провел телефонный разговор также с президентом России Владимиром Путиным и договорился с ним о продолжении координации между военными двух стран, распространила в субботу его пресс-служба.

Смотрите также

США одобрили действия Израиля по нанесению ударов по иранским объектам в Сирии

Израиль дважды атаковал иранские и сирийские цели в Сирии и потерял F-16

Глава ВВС: удары Израиля в Сирии стали крупнейшей с 1982 года операцией против ПВО страны

СМИ: палестинцы одобряют ответные действия Сирии на израильское нападение

Также Израиль возлагает на Иран и Сирию ответственность за субботний инцидент, заявил Нетаньяху.

"Израиль считает Иран и Сирию ответственными за сегодняшнюю агрессию, - сказал глава кабмина еврейского государства. - Мы продолжим делать все необходимое для защиты нашего суверенитета и нашей безопасности". Высказывания Нетаньяху распространила в субботу его пресс-служба.

Премьер отметил, что "уже долгое время предупреждал об опасностях, которые таятся в закреплении Ирана в Сирии в военном плане". По его мнению, "Иран стремится использовать территорию Сирии для атак на Израиль в соответствии с его заявленной целью уничтожить Израиль". "Сегодня утром Иран нагло нарушил суверенитет Израиля, он отправил иранский беспилотник с территории Сирии в Израиль, и это показывает, что наши предупреждения были на 100% правильными", - продолжил премьер.

Ранее субботу израильский вертолет сбил над Голанскими высотами иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по иранским объектам в Сирии и уничтожили иранский пункт контроля БПЛА. Вслед за этим по израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет, пилоты одного из самолетов покинули воздушное судно в соответствии с процедурой, один из них был ранен тяжело, второй получил легкие травмы.

Затем израильские самолеты нанесли удары по 12 позициям в Сирии, включая 8 сирийских, среди которых - три батареи ПВО, а также нанесли удары по четырем военным иранским целям, указали в пресс-службе армии еврейского государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Иран Сирия Россия Израиль
Темы
Кризис в Сирии
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали обыски в минсельхозе Забайкалья после задержания министра
2
WSJ: форма российских спортсменов выглядит самой стильной на Олимпиаде-2018
3
ООН: конфликт в Сирии вошел в одну из самых кровопролитных стадий
4
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
5
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
6
Сайт Алексея Навального внесен в реестр запрещенной информации
7
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама