Нетаньяху: Израиль продолжит защищать себя от любых попыток нанести вред его суверенитету

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Израиля продолжат защищать страну от любых попыток нанести ущерб ее суверенитету. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя субботний инцидент на границе с Сирией, в ходе которого, по утверждению израильских военных, над еврейским государством был сбит иранский беспилотник и потерпел крушение самолет F-16 израильских ВВС.

"Я говорил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном о развитии событий в последние 24 часа, я провел серию консультаций сегодня с министром обороны [Израиля Авигдором Либерманом] и главой генерального штаба [Гади Айзенкотом], - сказал глава израильского кабмина. - Наша политика совершенно прозрачна: Израиль будет защищать себя от любых атак и попыток нанести вред его суверенитету". Высказывания Нетаньяху, который провел телефонный разговор также с президентом России Владимиром Путиным и договорился с ним о продолжении координации между военными двух стран, распространила в субботу его пресс-служба.

Также Израиль возлагает на Иран и Сирию ответственность за субботний инцидент, заявил Нетаньяху.

"Израиль считает Иран и Сирию ответственными за сегодняшнюю агрессию, - сказал глава кабмина еврейского государства. - Мы продолжим делать все необходимое для защиты нашего суверенитета и нашей безопасности". Высказывания Нетаньяху распространила в субботу его пресс-служба.

Премьер отметил, что "уже долгое время предупреждал об опасностях, которые таятся в закреплении Ирана в Сирии в военном плане". По его мнению, "Иран стремится использовать территорию Сирии для атак на Израиль в соответствии с его заявленной целью уничтожить Израиль". "Сегодня утром Иран нагло нарушил суверенитет Израиля, он отправил иранский беспилотник с территории Сирии в Израиль, и это показывает, что наши предупреждения были на 100% правильными", - продолжил премьер.

Ранее субботу израильский вертолет сбил над Голанскими высотами иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по иранским объектам в Сирии и уничтожили иранский пункт контроля БПЛА. Вслед за этим по израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет, пилоты одного из самолетов покинули воздушное судно в соответствии с процедурой, один из них был ранен тяжело, второй получил легкие травмы.

Затем израильские самолеты нанесли удары по 12 позициям в Сирии, включая 8 сирийских, среди которых - три батареи ПВО, а также нанесли удары по четырем военным иранским целям, указали в пресс-службе армии еврейского государства.