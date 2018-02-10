США потребовали от Ирана прекратить вредоносную деятельность

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты потребовали от властей Ирана прекратить их деятельность, которая угрожает "миру и стабильности" в регионе. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт в связи с субботними атаками Израиля в Сирии.

"Намеренное обострение угрозы со стороны Ирана и его стремление распространить свою власть и влияние представляет угрозу всем народам региона - от Йемена до Ливана. США продолжают оказывать сопротивление всему комплексу вредоносных действий Ирана в регионе и требуют от Ирана прекратить поведение, которое угрожает миру и стабильности", - отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что Вашингтон "глубоко обеспокоен сегодняшней эскалацией насилия на границе Израиля и решительно поддерживает суверенное право Израиля защищать себя". Ранее с аналогичной поддержкой действий израильских ВС и критикой Ирана выступил Пентагон.

В субботу, как заявляют израильские военные, вертолет еврейского государства сбил над Голанскими высотами иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по иранским объектам в Сирии и уничтожили иранский пункт контроля БЛА. Вслед за этим по израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет, пилоты одного из самолетов покинули воздушное судно в соответствии с процедурой, один из них был тяжело ранен, второй получил легкие травмы.

Затем израильские самолеты нанесли удары по 12 позициям в Сирии, включая восемь сирийских, среди которых - три батареи ПВО. Также самолеты нанесли удары по четырем военным иранским целям, указали в пресс-службе армии еврейского государства.