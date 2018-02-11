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ООН: конфликт в Сирии вошел в одну из самых кровопролитных стадий

Международная панорама
11 февраля, 3:12 UTC+3 ООН ООН 11, февраля. /ТАСС

Генсек международной организации Антониу Гутерриш призвал все стороны конфликта добиться немедленного прекращения огня

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ООН, 11 февраля. /ТАСС/. Авиаудары по территории Сирии унесли свыше 1 тыс. жизней мирных жителей только за первую неделю февраля. Это стало одним из самых высоких показателей за все время противостояния, сообщили в субботу в канцелярии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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"Сирийский народ переживает один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта. По поступающим сообщениям, свыше 1 тыс. мирных жителей погибли в результате авиаударов только за первую неделю февраля", - говорится в сообщении. Гутерриш выразил обеспокоенность "тревожной военной эскалацией в Сирии, перетекающий за ее пределы".

Генсек ООН напомнил сторонам конфликта об обязательствах в рамках международного гуманитарного права, а также призвал всех "работать над достижением немедленного и безоговорочного прекращения насилия и проявить сдержанность". Гутерриш также подчеркнул необходимость "быстрого продвижения к политическому решению в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254 (от 18 декабря 2015 года)", предлагающей основу мирного урегулирования конфликта в Сирии. Как заявил Гутерриш, это "единственный способ прекратить насилие и ужасные страдания сирийского народа".

С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженное противостояние между правительственными войсками и мятежниками, которые требуют ухода Башара Асада с поста президента. При довоенном населении Сирии примерно в 20 млн человек, число беженцев из страны, по данным ООН, составляет около 5,5 млн человек, еще 6,1 млн ищут убежище на территории республики, 13,1 млн нуждаются в гуманитарной помощи. Число жертв конфликта оценивается в 470 тыс. человек.

Текущая ситуация

В последние недели ООН сообщала об обострении ситуации в сирийской провинции Идлиб, а также в районе города Африн, где Турция ведет военную операцию против курдских военизированных формирований. Одновременно с этим продолжается противостояние в пригороде Дамаска Восточной Гуте.

В субботу поступила информация об эскалации и на юго-западе Сирии. Израильские военные заявили об уничтожении над Голанскими высотами иранского беспилотника, вторгшегося в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ самолеты еврейского государства нанесли удары по иранским объектам в Сирии и уничтожили пункт контроля БПЛА. Вслед за этим по израильскому истребителю F-16 сирийские ПВО запустили несколько зенитных ракет, пилоты одного из самолетов покинули воздушное судно в соответствии с процедурой, один из них был тяжело ранен, второй получил легкие травмы.

Затем израильские самолеты нанесли удары по 12 позициям в Сирии, включая три сирийских батареи ПВО. Самолеты также нанесли удары по четырем военным иранским целям, указали в пресс-службе армии еврейского государства.

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