Французский "Нацфронт" в марте проголосует по вопросу смены названия партии

ПАРИЖ, 11 февраля. /ТАСС/. Французская партия "Национальный фронт" (НФ) может отказаться от своего исторического названия уже в марте, когда вопрос о переименовании будет вынесен на голосование среди членов партии. Это подтвердила в воскресенье лидер Нацфронта Марин Ле Пен, выступая в эфире радиостанции Europe 1.

"Я выступаю за изменение названия. Думаю, что "Национальный фронт" начинает новую главу своей истории", - сказала политик.

По мнению Ле Пен, сейчас для ее партии "начинается новое приключение", в ходе которого "Нацфронту" предстоит претерпеть глубокую трансформацию. "Это приключение должно привести нас к власти, оно должно убедить 15% французов, не голосовавших за нас на президентских выборах, оно должно ознаменовать окончательное закрепление [депутатов от "Нацфронта"] на местном уровне, это новая глава, в ходе которой наше оппозиционное движение должно превратиться в правительственное и должно обрести культуру создания альянсов, каковой у нас до сих пор не было", - перечислила она.

О возможных вариантах нового наименования партии глава НФ говорить отказалась, однако дала понять, что определенные варианты уже проработаны, а окончательное решение принимать будет партактив. "Я выдвину предложение, безусловно, - отметила Ле Пен. - Выбор остается за членами партии, но я предложу им одно из названий на смену "Национальному фронту". Речь идет о том, чтобы открыть новую эру для нашего движения и для наших будущих успехов на выборах".

При этом лидер Нацфронта отказалась также комментировать результаты внутрипартийного опроса на тему возможной смены названия партии, который проводился в начале этого года. "Опросы - это одно, голосование - другое. Я хочу, чтобы все члены партии проголосовали, чтобы решить, менять название или нет", - указала Ле Пен, добавив, что волеизъявление должно состояться в марте "сразу после съезда" "Национального фронта", на котором должен быть утвержден обновленный партийный устав, поправки в который позволят проводить подобные голосования, в том числе, в удаленном режиме - по почте и в электронном формате.

45-летняя история борьбы

"Национальный фронт" - консервативная патриотическая партия, основанная в 1972 году французским политиком Жан- Мари Ле Пеном с соратниками. Долгое время "Нацфронт" имел во Франции скверную репутацию ультраправой партии, в связи с чем все остальные политические силы всячески избегали союзов с "лепенистами". Наибольшего успеха на общенациональных выборах при Ле Пене-старшем партия добилась в 1986 году, получив 35 из 573 мест в Национальном собрании (нижняя палата парламента). Такой результат был обусловлен и тем, что это был единственный раз в истории Пятой республики, когда парламентские выборы проводились по пропорциональной системе, а не по мажоритарной, в рамках которой партии истеблишмента всегда выступали единым фронтом против "угрозы НФ".

В 2011 году бессменный лидер партии Жан-Мари Ле Пен сложил свои полномочия, а новым председателем на внутрипартийных выборах была избрана его дочь Марин Ле Пен. Возглавив партию, она взяла курс на резкое облагораживание облика "Нацфронта", отказавшись от наиболее радикальной риторики и сместив фокус внимания партийной программы с вопросов миграции и идентичности на темы евроскептицизма и укрепления безопасности страны. За эти годы, на фоне разочарования избирателей в традиционных партиях, популярность "Национального фронта" резко возросла, и на выборах в Европарламент в 2014 году он набрал больше всех голосов во Франции, получив в европейском собрании 24 места.

С требованиями отказа от валюты евро, выхода Франции из Шенгенских соглашений и Евросоюза Марин Ле Пен выводила "Нацфронт" на избирательную кампанию 2017 года и, согласно опросам, имела серьезные шансы на успех. Однако, уже в первом туре президентских выборов в апреле 2017 года она, вопреки многочисленным прогнозам, уступила первое место Эмманюэлю Макрону. Во втором же раунде, состоявшемся 6 мая, после крайне неудачных теледебатов тет-а-тет Ле Пен и вовсе была разгромлена Макроном, который получил 66,1% голосов.

Эта тенденция закрепилась и на парламентских выборах, состоявшихся сразу после президентских - в июне месяце. По их итогам "Нацфронт" получил лишь 8 депутатских мандатов и в очередной раз не сумел даже сформировать отдельную фракцию, для чего требуется минимум 15 мест. Несмотря на заявления Ле Пен о возможности создания расширенной парламентской группы, в которую наряду с депутатами от "Нацфронта" вошли бы представители других сил правого фланга, разделяющие цели и задачи ее партии, такую фракцию до сих пор сформировать так и не удалось.