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Активисты "Автомайдана" устроили акцию "Порошенко - не мой президент!" возле его дома

Международная панорама
11 февраля, 16:15 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, февраля. /ТАСС

Активисты выразили возмущение тем, что президент во время недавних визитов в Давос и Вену заявлял об успехах Украины, что на самом деле не является правдой

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Mykola Lazarenko/Pool Photo via AP

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Активисты "Автомайдана" устроили в воскресенье автопробег к дому президента Украины Петра Порошенко и призвали главу государства подать в отставку. Колонна из 20 автомобилей выехала из центра Киева и направилась в элитный поселок Козин.

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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Возле резиденции Порошенко участников акции ждал усиленный наряд полицейских. Напротив центрального въезда протестующие установили плакат "Порошенко - не мой президент!" и требовали от него подать в отставку. Активисты привезли с собой "столб позора", который намеревались установить возле усадьбы главы государства, но несколько человек в камуфляже из числа охраны забрали его.

"Основная цель сегодняшнего флешмоба - выразить недоверие Порошенко, заявить, что он не наш президент!" - заявила общественный деятель, волонтер Елизавета Богукцкая. В своем выступлении она подчеркнула, что такие акции будут проходить постоянно.

Активисты выразили возмущение тем, что Порошенко во время недавних визитов в Давос и Вену заявлял об успехах Украины, что на самом деле не является правдой. "Наверное, президент живет в другой Украине - свободной от коррупции, бедности, с процветающей экономикой, совершенной медициной, развитой инфраструктурой, работающими законами", - отметил один из лидеров "Автомайдана".

Он добавил, что именно действующий глава государства и его окружение тормозят проведение реформ и усугубляют экономический кризис. "Наше требование, которое мы ранее уже озвучивали, - прийти к нам на марш 18 февраля и попросить об отставке", - сказал активист.

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