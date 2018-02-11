Активисты "Автомайдана" устроили акцию "Порошенко - не мой президент!" возле его дома

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Активисты "Автомайдана" устроили в воскресенье автопробег к дому президента Украины Петра Порошенко и призвали главу государства подать в отставку. Колонна из 20 автомобилей выехала из центра Киева и направилась в элитный поселок Козин.

Возле резиденции Порошенко участников акции ждал усиленный наряд полицейских. Напротив центрального въезда протестующие установили плакат "Порошенко - не мой президент!" и требовали от него подать в отставку. Активисты привезли с собой "столб позора", который намеревались установить возле усадьбы главы государства, но несколько человек в камуфляже из числа охраны забрали его.

"Основная цель сегодняшнего флешмоба - выразить недоверие Порошенко, заявить, что он не наш президент!" - заявила общественный деятель, волонтер Елизавета Богукцкая. В своем выступлении она подчеркнула, что такие акции будут проходить постоянно.

Активисты выразили возмущение тем, что Порошенко во время недавних визитов в Давос и Вену заявлял об успехах Украины, что на самом деле не является правдой. "Наверное, президент живет в другой Украине - свободной от коррупции, бедности, с процветающей экономикой, совершенной медициной, развитой инфраструктурой, работающими законами", - отметил один из лидеров "Автомайдана".

Он добавил, что именно действующий глава государства и его окружение тормозят проведение реформ и усугубляют экономический кризис. "Наше требование, которое мы ранее уже озвучивали, - прийти к нам на марш 18 февраля и попросить об отставке", - сказал активист.