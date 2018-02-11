Представитель Эрдогана провел в Стамбуле переговоры с помощником Трампа

АНКАРА, 11 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын провел в воскресенье переговоры в Стамбуле с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Гербертом Макмастером. Об этом говорится в распространенном заявлении канцелярии турецкого президента.

В сообщении отмечается, что в ходе встречи Калына и Макмастера "подчеркнута значимость продолжения долгосрочного стратегического партнерства между Турцией и США". Кроме того, стороны также "обменялись мнениями по ситуации в регионе и по совместным усилиям по преодолению стратегических вызовов, с которыми столкнулись Турция и США". Калын и Макмастер "детально проанализировали темы, которые оказывают негативное влияние на двусторонние отношения, а также вопросы совместной борьбы с терроризмом".

Ожидается, что вскоре в Турцию с официальным визитом прибудет госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который проведет переговоры с президентом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Турция всерьез обеспокоена поддержкой Соединенными Штатами сирийских курдов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС). Анкара не раз заявляла, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружения отрядам СНС. Она ассоциирует эти формирования с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую причисляет к разряду террористических организаций, и утверждает, что полученное СНС американское оружие может быть направлено против Турции.

В прошлом году Трамп в телефонном разговоре пообещал Эрдогану полностью прекратить переброску оружия курдским отрядам в Сирии. Позднее Пентагон выступил с заявлением, что снабжение курдов оружием продолжается.

В январе этого года Калын провел телефонные переговоры с Макмастером, после которых стало известно о том, что Вашингтон вновь пообещал остановить отправку оружия курдам. Однако 1 февраля глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел заявил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку коалиции "Силы демократической Сирии" (в них входят курдские отряды), пока она борется с ИГ.