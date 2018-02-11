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Меркель заявила о готовности полностью отработать четвертый срок в должности канцлера

Международная панорама
11 февраля, 20:27 дата обновления: 11 февраля, 20:41 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 11, февраля. /ТАСС

Канцлер Германии также собирается продолжать работать в должности главы своей партии - Христианско-демократического союза

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Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель

© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена полностью отработать четвертый срок в должности главы правительства. Об этом она сказала в воскресенье в эфире телеканала ZDF.

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"Я отношусь к таким людям, которые выполняют обещания", - отметила она. Кроме того, Меркель собирается параллельно с этим продолжать работать в должности главы своей партии - Христианско-демократического союза (ХДС).

На канцлера в последние дни обрушилась критика со стороны однопартийцев, когда стало известно, что ХДС в рамках коалиционного договора согласился отдать право возглавлять минфин социал-демократам. Ряд христианских демократов сочли это неуместными уступками.

Официально четвертый срок канцлера, который продлится до 2021 года, начнется, если социал-демократы одобрят соглашение о коалиции.

Меркель также выступила в защиту решения "отдать" минфин ФРГ социал-демократам.

"С минфином вышло болезненно. Но с моей точки зрения, это приемлемо, поскольку альтернатива была бы такой, что нам пришлось бы сказать [общественности]: "Мы договорились по коалиционному договору, но не смогли договориться по распределению министерств". И это было бы безответственно", - отметила глава правительства.

Канцлер сказала, что распределение министерских портфелей стороны в последний день коалиционных переговоров обсуждали 12 часов.

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