В январе 2018 года Франция выдворила на 29% мигрантов больше, чем в 2017 году

ПАРИЖ, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Франции наращивают темпы депортации незаконных мигрантов и за январь выдворили из страны на 29% нелегалов больше, чем годом ранее. Об этом сообщил в воскресенье глава МВД республики Жерар Колон, выступая в эфире радиостанции France Inter.

"В январе этого года за месяц мы выслали на 29% человек больше по сравнению с январем прошлого года", - сообщил он.

Как подчеркнул министр, связано это со стремлением властей страны все тщательнее фильтровать поток просителей убежища и выдворять из страны все больше мигрантов, чьи заявки не соответствуют предъявляемым критериям. "Я хочу, чтобы у всех, кого мы принимаем во Франции, было будущее в нашей стране", - сказал Колон.

Глава МВД также особо отметил, что постоянное увеличение притока новых мигрантов во Францию рано или поздно должно быть остановлено, поскольку в противном случае система не справится с их приемом. "Начиная с 2012 года масштабы системы предоставления убежища увеличились вдвое, число центров срочного размещения [беженцев] также удвоилось - все это невозможно увеличивать бесконечно", - сказал министр, добавив, что расходы на поддержание этой инфраструктуры уже достигли 4 млрд евро. "Только по Парижу на систему срочного размещения тратится 930 млн евро - то есть очевидно, что в какой-то момент мы больше не сможем по экспоненте увеличивать мощности системы приема для всех, как этого некоторым бы хотелось", - заметил также Колон.

Говоря о необходимости отсеивать неудовлетворительные заявки, он указал, что, вопреки требованиям наиболее либерально настроенных групп общества, государство вынуждено делать четкий выбор между предоставлением убежища "тем, кто действительно в нем нуждается, и экономическими мигрантами". "Да, мы обязаны это делать, потому что в какой- то момент мы не сможем обеспечить будущее всем подряд", - признал глава МВД Франции.