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Силы безопасности Туниса раскрыли деятельность террористической ячейки

Международная панорама
11 февраля, 21:36 UTC+3 ТУНИС ТУНИС 11, февраля. /ТАСС

По информации МВД страны, члены ячейки планировали совершение террористического акта в городе Гардимау

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ТУНИС, 11 февраля. /ТАСС/. Силы безопасности Туниса пресекли деятельность террористической ячейки, состоящей из пяти человек, в губернаторстве Джендуба на северо-западе страны. Об этом сообщило в воскресенье министерство внутренних дел североафриканской республики.

"В состав ячейки входили пять человек в возрасте от 27 до 38 лет, - отмечается в заявлении МВД. - Задержанные находились в контакте с террористами, которые скрываются в горной местности, оказывая им материально-техническую поддержку". По информации ведомства, члены ячейки планировали совершение террористического акта в городе Гардимау (на юго-западе губернаторства Джендуба, близ алжирско-тунисской границы - прим. ТАСС). В ходе обысков по месту жительства задержанных была обнаружена и изъята исламистская радикальная литература.

С проблемой экстремизма Тунис столкнулся после революции 2011 года. В период нестабильности в республике выросла популярность идей радикального ислама. Ситуацию усугубляет гражданская война в соседней Ливии.

В настоящее время в Тунисе действует введенный 24 ноября 2015 года режим чрезвычайного положения (последний раз он продлевался 9 февраля 2018 года сроком на один месяц). 24 ноября 2015 года в центре Туниса недалеко от зданий Министерств внутренних дел и туризма был взорван автобус, перевозивший сотрудников президентской охраны, погибли 13 человек, еще 20 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

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