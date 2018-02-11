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ЦРУ назвало фальшивкой утверждения о том, что разведка США заплатила россиянину $100 тыс.

Международная панорама
11 февраля, 22:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, февраля. /ТАСС

Управление раскритиковало журналистов газеты The New York Times и сетевого издания The Intercept, опубликовавших статью о том, что АНБ и ЦРУ контактировали с россиянином

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ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) назвало фальшивкой информацию СМИ о том, что разведслужба якобы заплатила $100 тыс. неназванному россиянину, который обещал вернуть похищенное при хакерской атаке "секретное кибероружие", а также компромат на американского лидера. Об этом представитель ЦРУ сообщил корреспонденту ТАСС в воскресенье.

Управление подвергло критике журналистов газеты The New York Times и сетевого издания The Intercept, опубликовавших статью о том, что Агентство национальной безопасности (АНБ) и ЦРУ контактировали с россиянином с целью получить необходимую информацию. "Кого здесь надули, так это Джеймса Райзена и Мэтта Розенберга. Выдуманная история о том, что у ЦРУ мошенническим путем выманили $100 тыс., является очевидной фальшивкой", - отметил представитель разведслужбы. Он не стал отвечать на вопросы о дальнейших действиях ЦРУ в связи с инцидентом.

Сотрудник пресс-службы аппарата директора национальной разведки США Келли Уэйд отказалась прокомментировать корреспонденту ТАСС материалы СМИ.

В субботу президент США Дональд Трамп вновь призвал к проведению реформ, которые, как он считает, не позволили бы произойти случившемуся. Он напомнил, что, по сведениям СМИ, "некий россиянин продал сфабрикованную секретную информацию по "Трампу", запросив при этом "цену в $10 млн, но понизил ее до $1 млн, которые выплачивались бы в рассрочку". "Я надеюсь, что теперь люди видят и понимают, что здесь происходит. Все это теперь начинает вылезать наружу - осушите болото!" - написал глава государства.

Трамп в своих выступлениях часто употребляет слово "болото". Под ним он обычно подразумевает всех политиков в Вашингтоне, мешающих ему проводить какие-либо реформы или принимать решения. После своей победы на выборах в 2016 году республиканец часто заявлял о намерении "осушить болото".

По данным издания, россиянин предложил АНБ купить у него материал о связях окружения Трампа с Россией. Первую часть обещанной суммы ему при посредничестве ЦРУ передали в сентябре в одном из берлинских отелей. После получения сфабрикованной информации спецслужбы отказались от дальнейших контактов с ним.

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