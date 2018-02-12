Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Махмуд Аббас обсудит в России ситуацию в палестино-израильском урегулировании

Международная панорама
12 февраля, 0:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Также одной из тем встреч будет формирование нового международного механизма по ближневосточному мирному процессу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас проведет переговоры в России, во время которых обсудит широкий круг вопросов, в первую очередь, состояние палестино-израильского урегулирования после недавних решений президента США Дональда Трампа по Иерусалиму. Как заявил в преддверии поездки палестинского лидера его советник Маджди аль-Халиди, одной из тем встреч будет формирование нового международного механизма по ближневосточному мирному процессу.

Новый механизм

"Мы хотим обсудить новый подход к мирному процессу на основе создания многостороннего механизма для его возобновления с тем, чтобы США не были единственными в этом процессе, - пояснил он в беседе с ТАСС. - Мы не против, чтобы они были частью этого механизма, но хотим, чтобы и Россия играла свою важную и активную в нем роль".

По словам советника, палестинская сторона стремится к тому, чтобы "такой механизм основывался на резолюциях международной законности, был справедливым и беспристрастным, помог достичь разумной формулировки урегулирования в отличие от нынешней ситуации, которая совершенно неприемлема".

"В настоящее время у нас нет никаких контактов с Вашингтоном и в качестве альтернативы Соединенным Штатам мы как раз и рассматриваем такой многосторонний механизм", - добавил он. Палестинская сторона намерена изложить свою позицию, в первую очередь, по этому новому формату.

"Это особенно важно после решения Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля, в результате чего мы теперь не может работать с ним наедине, - указал аль-Халиди. - Палестина хочет привлечь к этому процессу других международных игроков, естественно, Россия в их числе".

"Россия, которая является членом Совета Безопасности ООН, должна играть роль в палестинском деле. Ваша страна входит в международный "квартет", однако США узурпировали урегулирование на Ближнем Востоке. Необходимо, чтобы Россия восстановила свою роль как в рамках существующей "четверки", так и после ее возможного расширения", - подчеркнул собеседник агентства.

Визит перед поездкой на СБ ООН

Как указал аль-Халиди, визит палестинского лидера и его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным имеет большое значение на данном этапе, особенно перед запланированным выступлением Аббаса на ежемесячном заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке 20 февраля.

"Консультации с Россией крайне важны, особенно в том, что касается дальнейшего видения ситуации после американского решения, - указал он. - Аббас намерен детально рассмотреть последние политические события перед тем, как отправится в Нью-Йорк, где он выступит с речью на заседании Совбеза".

Решение Трампа

6 декабря Трамп заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства, и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в этот город. Данное решение было крайне негативно воспринято во многих странах, в первую очередь арабских и мусульманских, а на палестинских территориях начались столкновения и беспорядки, в результате которых были убитые среди палестинцев, а сотни арабов пострадали.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

Вслед за односторонним решением главы Белого дома палестинское руководство неоднократно заявляло, что больше не рассматривает США в качестве "честного и нейтрального посредника" на мирных переговорах.

Более того, палестинцы допустили возможность односторонних шагов, в том числе выхода из ряда ключевых соглашений, а в середине января Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) приостановил признание Израиля в качестве государства, отказался от дальнейшего сотрудничества с его властями в области безопасности и экономической сфере.

Звучали заявления и о намерении обратиться в Совбез, Генассамблею ООН и Международный уголовный суд (МУС), чтобы оспорить действия Израиля и начать расследование относительно "израильских поселений, расовой дискриминации и этнических чисток в Иерусалиме и рядом с ним, в долине реки Иордан и к югу от Хеврона".

Межпалестинское урегулирование

Еще одной темой переговоров должно стать межпалестинское урегулирование. Согласно подписанному 12 октября 2017 года в Каире соглашению об окончательном примирении между контролирующим сектор Газа движением ХАМАС и правящим на Западном берегу Иордана движением ФАТХ, еще до 1 декабря планировалось передать всю полноту власти палестинскому правительству национального согласия. Однако из-за вновь возникших разногласий между фракциями претворение в жизнь положений примирительной сделки вновь застопорилось.

Как заявлял ранее в феврале ТАСС посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль, межпалестинские переговоры должны быть вынесены на встречу Путина и Аббаса. "Да, внутрипалестинский вопрос - одна из важнейших тем, которые могут обсуждаться. Россия играла значительную роль в преодолении этого раскола, большое значение имели проводимые в Москве переговоры", - подчеркнул он.

Кроме того, на повестке предстоящей встречи будут вопросы развития двусторонних отношений, а также усилия по борьбе с терроризмом, сообщил дипломат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
Аббас, Махмуд Трамп, Дональд
Страны
США Россия Израиль Палестина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС завершило спасательную операцию на месте крушения Ан-148
2
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
3
Фигуристка Загитова выиграла произвольную программу в командном турнире на ОИ-2018
4
Прокуратура: самолет Ан-148 упал через четыре минуты после взлета
5
Демченко: саночник Павличенко мог заявить о несправедливом отношении из-за провала на ОИ
6
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
7
Список пассажиров и членов экипажа Ан-148
Темы дня
Новости партнеров
Реклама