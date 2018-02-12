Махмуд Аббас обсудит в России ситуацию в палестино-израильском урегулировании

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас проведет переговоры в России, во время которых обсудит широкий круг вопросов, в первую очередь, состояние палестино-израильского урегулирования после недавних решений президента США Дональда Трампа по Иерусалиму. Как заявил в преддверии поездки палестинского лидера его советник Маджди аль-Халиди, одной из тем встреч будет формирование нового международного механизма по ближневосточному мирному процессу.

Новый механизм

"Мы хотим обсудить новый подход к мирному процессу на основе создания многостороннего механизма для его возобновления с тем, чтобы США не были единственными в этом процессе, - пояснил он в беседе с ТАСС. - Мы не против, чтобы они были частью этого механизма, но хотим, чтобы и Россия играла свою важную и активную в нем роль".

По словам советника, палестинская сторона стремится к тому, чтобы "такой механизм основывался на резолюциях международной законности, был справедливым и беспристрастным, помог достичь разумной формулировки урегулирования в отличие от нынешней ситуации, которая совершенно неприемлема".

"В настоящее время у нас нет никаких контактов с Вашингтоном и в качестве альтернативы Соединенным Штатам мы как раз и рассматриваем такой многосторонний механизм", - добавил он. Палестинская сторона намерена изложить свою позицию, в первую очередь, по этому новому формату.

"Это особенно важно после решения Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля, в результате чего мы теперь не может работать с ним наедине, - указал аль-Халиди. - Палестина хочет привлечь к этому процессу других международных игроков, естественно, Россия в их числе".

"Россия, которая является членом Совета Безопасности ООН, должна играть роль в палестинском деле. Ваша страна входит в международный "квартет", однако США узурпировали урегулирование на Ближнем Востоке. Необходимо, чтобы Россия восстановила свою роль как в рамках существующей "четверки", так и после ее возможного расширения", - подчеркнул собеседник агентства.

Визит перед поездкой на СБ ООН

Как указал аль-Халиди, визит палестинского лидера и его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным имеет большое значение на данном этапе, особенно перед запланированным выступлением Аббаса на ежемесячном заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке 20 февраля.

"Консультации с Россией крайне важны, особенно в том, что касается дальнейшего видения ситуации после американского решения, - указал он. - Аббас намерен детально рассмотреть последние политические события перед тем, как отправится в Нью-Йорк, где он выступит с речью на заседании Совбеза".

Решение Трампа

6 декабря Трамп заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства, и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в этот город. Данное решение было крайне негативно воспринято во многих странах, в первую очередь арабских и мусульманских, а на палестинских территориях начались столкновения и беспорядки, в результате которых были убитые среди палестинцев, а сотни арабов пострадали.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

Вслед за односторонним решением главы Белого дома палестинское руководство неоднократно заявляло, что больше не рассматривает США в качестве "честного и нейтрального посредника" на мирных переговорах.

Более того, палестинцы допустили возможность односторонних шагов, в том числе выхода из ряда ключевых соглашений, а в середине января Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) приостановил признание Израиля в качестве государства, отказался от дальнейшего сотрудничества с его властями в области безопасности и экономической сфере.

Звучали заявления и о намерении обратиться в Совбез, Генассамблею ООН и Международный уголовный суд (МУС), чтобы оспорить действия Израиля и начать расследование относительно "израильских поселений, расовой дискриминации и этнических чисток в Иерусалиме и рядом с ним, в долине реки Иордан и к югу от Хеврона".

Межпалестинское урегулирование

Еще одной темой переговоров должно стать межпалестинское урегулирование. Согласно подписанному 12 октября 2017 года в Каире соглашению об окончательном примирении между контролирующим сектор Газа движением ХАМАС и правящим на Западном берегу Иордана движением ФАТХ, еще до 1 декабря планировалось передать всю полноту власти палестинскому правительству национального согласия. Однако из-за вновь возникших разногласий между фракциями претворение в жизнь положений примирительной сделки вновь застопорилось.

Как заявлял ранее в феврале ТАСС посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль, межпалестинские переговоры должны быть вынесены на встречу Путина и Аббаса. "Да, внутрипалестинский вопрос - одна из важнейших тем, которые могут обсуждаться. Россия играла значительную роль в преодолении этого раскола, большое значение имели проводимые в Москве переговоры", - подчеркнул он.

Кроме того, на повестке предстоящей встречи будут вопросы развития двусторонних отношений, а также усилия по борьбе с терроризмом, сообщил дипломат.