США выразили готовность к переговорам с КНДР

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы сесть за стол переговоров с КНДР. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в опубликованном в воскресенье интервью газете The Washington Post (WP).

Он рассказал, как обсудил с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином условия для дальнейшего взаимодействия с Пхеньяном, которое начнет сначала Республика Корея и потенциально Соединенные Штаты вскоре после того. Пенс сказал, что это "максимальное давление и взаимодействие в то же время".

"Суть в том, что давление не будет ослабляться, пока они [КНДР] в действительности не будут делать того, что, по мнению [американо-южнокорейского] альянса, представляет собой существенный шаг к денуклеаризации, - отметил он. - Кампания максимального давления будет продолжаться и усиливаться. Но если вы [КНДР] хотите говорить, мы поговорим".

Важнейшее изменение

Как отмечает издание, это важное изменение предыдущей позиции Вашингтона, которая заключалась в оказании максимального давления до тех пор, пока Пхеньян не пойдет на реальные уступки. И лишь после этого США планировали начать постепенное взаимодействие с КНДР.

WP также подчеркивает, что Пенс во время визита в Республику Корея постоянно советовался с американским лидером Дональдом Трампом. Перед встречей Пенса и Мун Чжэ Ина у Вашингтона и Сеула, по сведениям газеты, не было единого мнения по поводу необходимости продолжать межкорейские контакты.

Американский вице-президент, в частности, сказал южнокорейскому лидеру, что международное сообщество не должно повторять ошибок прошлого и идти на уступки КНДР в обмен на проведение переговоров. Мун Чжэ Ин пообещал объяснить Пхеньяну, что экономические и дипломатические ограничения не будут ослабляться только ради переговоров, для этого необходимы конкретные шаги в направлении денуклеаризации.

В связи с этим Пенс выразил уверенность, что сможет поддержать дальнейшие контакты с Пхеньяном. Вице-президент выразил уверенность в том, что нынешняя ситуация "отличается от [той, что была] последних 20 лет".

При этом он признался, что не знает, какие именно шаги должна предпринять КНДР для значительного облегчения санкций. "Для этого нужно провести переговоры, - указал политик. - Мун [Чжэ Ин] сказал мне, что он передал [КНДР]: "Вам нужно поговорить с США". Ранее президент Республики Корея также заявил, что его визит в Пхеньян возможен, когда для этого будут созданы необходимые условия.

Как отмечается в статье, решение Белого дома "имеет колоссальное значение".

В начале текущего года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на зимние Игры в Пхёнчхане, а затем МОК согласовал участие в них и северокорейских спортсменов. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.