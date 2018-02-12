Глава Пентагона полагает, что сил РФ не было в районе нападения на партнеров США в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Пентагон полагает, что российских сил не было в районе, где 7 февраля якобы было совершено нападение на штаб "Сил демократической Сирии" (СДС), пользующихся поддержкой Вашингтона. Об этом в воскресенье заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, который начал визит по Европе, стенограмму его выступления распространило военное ведомство США.

Американская сторона ранее обвинила в указанной атаке у населенного пункта Хашшам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор проправительственные силы САР. Говоря о произошедшем, Мэттис отметил: "Россияне сказали нам, что с самого начала их сил там не было. Я думаю, что так и есть, но у нас нет полной ясности по поводу того, что делают там силы режима. Но, по крайней мере, сейчас там спокойно".

Мэттис добавил, что линии связи, призванные не допустить различных инцидентов между российскими и американскими вооруженными силами в Сирии, "постоянно применяются". "Мы информируем друг друга. Россияне заявили, что ничего не знали, когда мы позвонили им по поводу тех сил, которые пересекли [разграничительную линию] и приблизились", - отметил министр обороны США.

"Они [российская сторона] были оповещены, когда начался обстрел. Тогда нам сообщили, что там не было россиян. И, как вы знаете, мы прилагаем все усилия, чтобы не ставить под угрозу россиян", - добавил Мэттис. Далее он дал произошедшему 7 февраля следующую оценку: "Вы видели, что проправительственные силы, по какой-то причине, по всей видимости, не проинформировав россиян, без координации с кем-либо перешли реку и напали на нас".

С утверждением о том, что граждане России входили в подразделения сирийских проправительственных сил, совершивших нападение на штаб СДС в Хашшаме, выступила в четверг телекомпания CBS со ссылкой на неназванного представителя Пентагона. Заместитель пресс-секретаря президента Дональда Трампа Радж Шах сказал на регулярном брифинге, что Белый дом не знает, участвовали ли российские граждане в нападении.

Как заявило ранее Минобороны России, сирийские ополченцы попали в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля под обстрел коалиции из-за несогласованных с российскими военными действий. В результате инцидента были ранены 25 ополченцев. Российских военнослужащих в том районе нет, уточнило Минобороны.