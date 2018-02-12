Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заместитель Нетаньяху считает, что РФ может разрешить конфликт Израиля с Ираном и Сирией

Международная панорама
12 февраля, 6:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Михаэль Орен подчеркнул, что США это не под силу, поскольку "Америка не преуспела в Сирии, она вне игры"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 февраля. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Израиля Михаэль Орен заявил, что Израиль рассчитывает на Россию, как на доминирующего игрока в Сирии, при разрешении конфликта с Ираном и Сирией. Об этом он заявил в воскресенье в телефонном интервью для агентства Bloomberg.

"У США почти нет рычагов влияния на месте. Америка не преуспела в Сирии, она вне игры. <...> Наши ожидания таковы, что Россия остановит его (конфликт Израиля с Ираном и Сирией - прим. ТАСС), поскольку я не думаю, что кто-то сейчас заинтересован в войне. <...> Мы предполагаем, что у России есть возможности держать Сирию и Иран в рамках", - приводит Bloomberg слова Орена.

Ранее, израильский премьер Нетаньяху по телефону обсудил с Президентом РФ Владимиром Путиным и с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ракетные удары израильских ВВС по целям на территории Сирии. Как сообщила пресс-служба российского лидера, Путин в разговоре с Нетаньяху высказался за избежание нового витка противостояния в Сирии.

В субботу, как утверждают израильские военные, их вертолет сбил в воздушном пространстве Израиля вторгшийся из Сирии иранский беспилотник. В ответ в тот же день израильские ВВС нанесли удары по иранским объектам в Сирии и уничтожили иранский пункт контроля беспилотного летательного аппарата.

Вслед за этим по израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет, пилоты покинули самолет, один из них был тяжело ранен, второй получил легкие травмы. Затем израильские самолеты нанесли удары по 12 позициям в Сирии, включая восемь сирийских, среди которых - три батареи ПВО, а также нанесли удары по четырем иранским военным целям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Иран Сирия Россия Израиль
Темы
Кризис в Сирии
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС завершило спасательную операцию на месте крушения Ан-148
2
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
3
Фигуристка Загитова выиграла произвольную программу в командном турнире на ОИ-2018
4
Прокуратура: самолет Ан-148 упал через четыре минуты после взлета
5
Демченко: саночник Павличенко мог заявить о несправедливом отношении из-за провала на ОИ
6
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
7
Список пассажиров и членов экипажа Ан-148
Темы дня
Новости партнеров
Реклама