Заместитель Нетаньяху считает, что РФ может разрешить конфликт Израиля с Ираном и Сирией

ТАСС, 12 февраля. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Израиля Михаэль Орен заявил, что Израиль рассчитывает на Россию, как на доминирующего игрока в Сирии, при разрешении конфликта с Ираном и Сирией. Об этом он заявил в воскресенье в телефонном интервью для агентства Bloomberg.

"У США почти нет рычагов влияния на месте. Америка не преуспела в Сирии, она вне игры. <...> Наши ожидания таковы, что Россия остановит его (конфликт Израиля с Ираном и Сирией - прим. ТАСС), поскольку я не думаю, что кто-то сейчас заинтересован в войне. <...> Мы предполагаем, что у России есть возможности держать Сирию и Иран в рамках", - приводит Bloomberg слова Орена.

Ранее, израильский премьер Нетаньяху по телефону обсудил с Президентом РФ Владимиром Путиным и с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ракетные удары израильских ВВС по целям на территории Сирии. Как сообщила пресс-служба российского лидера, Путин в разговоре с Нетаньяху высказался за избежание нового витка противостояния в Сирии.

В субботу, как утверждают израильские военные, их вертолет сбил в воздушном пространстве Израиля вторгшийся из Сирии иранский беспилотник. В ответ в тот же день израильские ВВС нанесли удары по иранским объектам в Сирии и уничтожили иранский пункт контроля беспилотного летательного аппарата.

Вслед за этим по израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет, пилоты покинули самолет, один из них был тяжело ранен, второй получил легкие травмы. Затем израильские самолеты нанесли удары по 12 позициям в Сирии, включая восемь сирийских, среди которых - три батареи ПВО, а также нанесли удары по четырем иранским военным целям.