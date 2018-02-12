Делегация парламента Армении в феврале посетит Москву

ЕРЕВАН, 12 февраля. /ТАСС/. Делегация армянского парламента во главе со спикером Национального собрания Армении Арой Баблояном 13-15 февраля посетит Москву, сообщили в понедельник в парламентской пресс-службе.

"13-15 февраля делегация во главе с председателем Национального собрания Армении Арой Баблояном будет находиться с рабочим визитом в Москве", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в состав делегации войдут депутаты Эрминэ Нагдалян, Арташес Гегамян, а также руководитель аппарата - генеральный секретарь парламента Армении Ара Сагателян.

В рамках визита делегация встретится с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Спикер армянского парламента также примет участие в открытии в Госдуме выставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Арменией и 300-летию Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской апостольской церкви.