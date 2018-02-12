Власти Анкары дадут улице возле посольства США название турецкой операции в Сирии

ТАСС, 12 февраля. Власти турецкой столицы приняли решение переименовать улицу напротив посольства США. Об этом сообщил в своем Twitter в понедельник мэр Анкары Мустафа Туна.

ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesinin adını “Zeytin Dalı” olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız.

Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. pic.twitter.com/qXHlEvdmD9 — Doç. Dr. Mustafa TUNA (@mustafatuna0606) 12 февраля 2018 г.

"Мы подготовили соответствующее предложение о переименовании пролегающего перед посольством США проспекта Невзата Тандогана в проспект Оливковой ветви. Этим вечером мы передадим инициативу в городской совет. Будьте счастливы, упокой бог душу наших мучеников", - написал мэр.

Проспект Невзата Тандогана пролегает вдоль северной ограды посольства США, а его протяженность составляет всего 400 метров. О причинах переименования улицы пока не сообщается, однако предлагаемое название может указывать на то, что этот шаг спровоцирован напряженностью в отношениях Анкары и Вашингтона вокруг операции ВС республики в Сирии.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (СНС, входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии.

Эти организации Анкара считает террористическими и не раз указывала США на необходимость прекратить оказывать им помощь. Ранее Вашингтон осуществлял поставки оружия СНС, но обещал их прекратить. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник заявил, что "отношения с США переживают сейчас не лучшие времена: либо они восстановятся, либо испортятся окончательно". Он также добавил, что "США прикрываются борьбой с "Исламским государством" (террористическая группировка ИГ, запрещена в РФ) ради продолжения сотрудничества с отрядами СНС.