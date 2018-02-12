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Власти Анкары дадут улице возле посольства США название турецкой операции в Сирии

Международная панорама
12 февраля, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Мэр города пока не сообщил причины переименования улицы

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ТАСС, 12 февраля. Власти турецкой столицы приняли решение переименовать улицу напротив посольства США. Об этом сообщил в своем Twitter в понедельник мэр Анкары Мустафа Туна.

"Мы подготовили соответствующее предложение о переименовании пролегающего перед посольством США проспекта Невзата Тандогана в проспект Оливковой ветви. Этим вечером мы передадим инициативу в городской совет. Будьте счастливы, упокой бог душу наших мучеников", - написал мэр.

Проспект Невзата Тандогана пролегает вдоль северной ограды посольства США, а его протяженность составляет всего 400 метров. О причинах переименования улицы пока не сообщается, однако предлагаемое название может указывать на то, что этот шаг спровоцирован напряженностью в отношениях Анкары и Вашингтона вокруг операции ВС республики в Сирии.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (СНС, входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии.

Эти организации Анкара считает террористическими и не раз указывала США на необходимость прекратить оказывать им помощь. Ранее Вашингтон осуществлял поставки оружия СНС, но обещал их прекратить. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник заявил, что "отношения с США переживают сейчас не лучшие времена: либо они восстановятся, либо испортятся окончательно". Он также добавил, что "США прикрываются борьбой с "Исламским государством" (террористическая группировка ИГ, запрещена в РФ) ради продолжения сотрудничества с отрядами СНС.

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