Лондон призвал РФ оказать давление на Сирию во избежание провокаций на границе с Израилем

ЛОНДОН, 12 февраля. /ТАСС/. Великобритания призвала Россию использовать свое влияние для оказания давления на власти в Дамаске и поддерживающие их страны, чтобы избежать провокаций на сирийско-израильской границе. Об этом говорится в заявлении британского МИД, текст которого был направлен в ТАСС.

"Мы призываем Россию использовать свое влияние, чтобы надавить на режим [в Дамаске] и его сторонников, чтобы избежать провокационных действий и чтобы поддержать ослабление напряженности в целях достижения более широкого политического урегулирования", - указывается в заявлении, сделанном от имени министра иностранных дел Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Руководитель британского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "Великобритания обеспокоена развитием событий вокруг границы Израиля в Сирии в эти выходные дни". Джонсон также указал на конкретную сторону, которая, по мнению официального Лондона, препятствует урегулированию ситуации. "Мы обеспокоены действиями Ирана, которые принижают значение усилий, направленных на реализацию мирного процесса", - заявил глава британского МИД.

В субботу, как утверждают израильские военные, их вертолет сбил в воздушном пространстве Израиля вторгшийся из Сирии иранский беспилотник. В ответ израильские ВВС нанесли удары по иранским объектам в Сирии, уничтожив пункт контроля беспилотного летательного аппарата.

Вслед за этим сирийские ПВО выпустили несколько зенитных ракет по израильскому истребителю F-16, самолет был уничтожен, пилоты катапультировались, один из них тяжело ранен, второй получил легкие травмы. Затем израильские самолеты нанесли удары по 12 позициям в Сирии, включая восемь сирийских.