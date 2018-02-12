Полиция Италии: угроза проникновения боевиков ИГ в страну с потоками мигрантов существует

РИМ, 12 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) могут использовать лодки с мигрантами, прибывающие на Апеннины, чтобы попасть в Европу. Об этом сообщил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС глава итальянской полиции и службы общественной безопасности Франко Габриэлли.

"Несколько месяцев назад, перед падением Ракки и Мосула [форпостов ИГ] прибытие боевиков на лодках с мигрантами было маловероятно, сегодня это не исключено, поэтому является источником опасности. Но эта угроза должна рассматриваться не как сиюминутная, но в перспективе", - сказал Габриэлли. По его словам, Италия подвергнута террористической угрозе не меньше, чем другие европейские страны. Однако до сих пор на национальной территории не было серьезных терактов в виду ряда факторов.

"Мусульманские общины в Италии не так укоренились, как в некоторых других европейских странах. Пока у нас не сформировалось первое-второе поколение [мигрантов], тогда как в Европе исполнителями стали граждане европейских стран, именно выходцы из мусульманских общин. Все, кто может считаться потенциально опасным, из Италии высылаются, тогда как гражданина страны депортировать сложно", - пояснил глава полиции.

Кроме того, он считает, что в Италии эффективно работают спецслужбы, и, следовательно, приносит плоды работа по предотвращению терактов. "В нашей стране был период внутреннего терроризма, и это позволило нам в свое время создать эффективную сеть спецслужб и принять соответствующее законодательство, позволяющее противодействовать угрозам безопасности. Но это то, что мы имеем сегодня, однако сложно сказать, что будет дальше. На сегодняшний день у нас нет подверженной радикализации общины, но имеется эффективная система сбора данных, высокая степень подготовки полиции, действуют меры предосторожности", - указал Габриэлли.

При этом он отверг звучащее в СМИ предположение, что Италию от терактов может защищать мафия, ведущая торговлю с террористами с условием, что Апеннины не подвергнутся атакам. "Неправда, что существует территория, контролируемая организованной преступностью. Такое предположение могло бы иметь право на существование, если бы угроза исходила от организованной группировки. Мы же видим, что большинство терактов в Европе совершены одиночками, которые принимают экстремистскую идеологию, в том числе через интернет", - отметил собеседник агентства.

Он рассказал о двух эпизодах, когда терактов удалось избежать - в Милане, где был вовремя обнаружен автомобиль со взрывчаткой у казармы карабинеров, и в Брешии, где не сработало взрывное устройство, соединенное с газовыми баллонами, установленными у местного ресторана быстрого питания McDonald's.

Встреча антитеррористической коалиции

Во вторник в Риме состоится заседание на уровне министров обороны и глав полиции стран - участниц антитеррористической коалиции (во главе с США), на которой будут обсуждаться совместные действия после военного поражения ИГ в Ираке и Сирии, сообщил накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис перед вылетом в свое европейское турне, которое началось в понедельник в итальянской столице. В частности, как указали в аппарате Мэттиса, во время поездки он обсудит с союзниками Вашингтона возможность вывоза взятых в плен в Сирии иностранных боевиков для проведения суда над ними на родине.