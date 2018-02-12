Вучич заявил, что Сербия и Хорватия не имеют противоречий в вопросах будущего

БЕЛГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Сербия и Хорватия практически ни в чем не согласны, но по вопросу будущего у них нет конфликта интересов. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич в ходе совместной пресс-конференции с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович в Загребе.

"По вопросам прошлого мы почти ни в чем не согласны, но мы поняли, что другая сторона имеет свое видение, и будем смотреть, чтобы хотя бы понимать это видение. Но по вопросу будущего у нас нет конфликта интересов", - заявил Вучич. Он также поблагодарил Грабар-Китарович за ее приглашение посетить Загреб и заявил, что сербская сторона взяла на себя обязательство в течение 100 дней не делать резких заявлений в адрес Хорватии и не отвечать на оскорбительные высказывания хорватской стороны. Это, по его мнению, позволит снизить накал в отношениях двух стран.

В свою очередь президент Хорватии сообщила, что в ходе переговоров они не касались тем прошлого. "Отношения обременены прошлым, о котором мы не разговаривали, но которое не дает нам назвать отношения дружескими. Наша обязанность как президентов - находить точки соприкосновения, решать, что нас разделяет, и находить путь в будущее, который обеспечит процветание сербскому и хорватскому народам. По многим открытым вопросам мы не согласились, по некоторым сблизились, в некоторых сблизимся в будущем", - подчеркнула Грабар-Китарович.

Президент Хорватии заявила, что Загреб поддерживает вступление Сербии в ЕС и готов предоставить техническую помощь в этом процессе. Стороны также обсудили необходимость восстановления железнодорожного сообщения между Белградом и Загребом, вопрос границы на Дунае, проблемы поиска без вести пропавших во время военного конфликта.

Визит Вучича в Хорватию проходит в напряженной обстановке, в Загребе сербского лидера встретили акцией протеста хорватских ветеранов вооруженного конфликта в бывшей Югославии. После встречи с президентом Хорватии Вучичу предстоит встреча с премьером страны Андреем Пленковичем, который критиковал саму идею визита Вучича, а накануне приезда сербского лидера поднял тему денежных компенсаций, которые якобы обязана выплатить Сербия Хорватии за военные конфликты 1990-х годов.

Вучич посещает Загреб по приглашению президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович. Ранее лидеры Сербии и Хорватии заявляли о необходимости улучшения двусторонних отношений. В этой связи Вучич планировал визит в Хорватию в конце 2017 года, однако в начале октября Белград и Загреб пришли к заключению, что визит нужно отложить, так как "новейшее развитие событий и атмосфера не благоприятствуют построению доверительных отношений".