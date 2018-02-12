Ирак на конференции в Кувейте представил план по реконструкции, рассчитанный на 10 лет

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 12 февраля. /ТАСС/. Иракская делегация представила в понедельник на конференции в Кувейте детальный план по реконструкции и развитию регионов страны, пострадавших за годы войны с террористами группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как заявили в министерстве торговли и планирования Ирака, на реализацию стратегии, рассчитанной на 10 лет, потребуется $88,2 млрд.

Согласно документу, средства будут задействованы в программах по реконструкции семи провинций, прямо или косвенно пострадавших от боевых действий: Багдад, Найнава, Салах-эд-Дин, Анбар, Киркук, Дияла, Бабиль. В ведомстве особо подчеркнули, что потенциальным инвесторам и донорам предоставят исчерпывающую информацию о проектах, а также возможность контролировать ход работ в режиме реального времени.

По мнению экспертов, участвовавших в конференции, вопрос прозрачности и гарантий для международных компаний и организаций является принципиальным, учитывая, что Ирак входит в десятку самых коррумпированных стран. Согласно рейтингу восприятия коррупции международной неправительственной организации Transparency International за 2016 год, Ирак занимает 166-е место в списке из 176 стран.

Масштабы ущерба

Как заявил генеральный директор министерства торговли и планирования республики Кусей Абдель Фаттах, за три года борьбы с ИГ ущерб составил $45,7 млрд. Наиболее остро стоит вопрос обеспечения жильем и базовыми услугами, такими как подача электроэнергии и водоснабжение в освобожденных районах. Так, полностью или частично уничтожено 138 тыс. единиц жилья, а число временно- перемещенных лиц составляет 2,5 млн человек.

Из необходимых $88,2 млрд в краткосрочной перспективе потребуется $22 млрд. В общей сложности в период по 2028 год планируется вложить $17,4 млрд на отстройку жилья, $10,5 млрд на реабилитацию промышленного сектора, $9,1 млрд на энергетику.

Размер финансовой поддержки стран-доноров будет озвучен по итогам последнего дня конференции в среду. Министерская встреча пройдет под патронажем эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Вместе с тем, некоммерческие организации, также участвующие в мероприятии, заявили в понедельник о выделении $330 млн на гуманитарные нужды, из них $130 млн от Международного комитета Красного Креста.

Для участия в форуме по поддержке Ирака, который завершится 14 февраля, в эмират прибыли делегации 70 государств, ООН, Всемирного банка, гуманитарные и общественные организации, представители порядка 1,8 тыс. компаний. Во вторник основное внимание сотен иностранных журналистов, приехавших освещать мероприятие, будет приковано к заседанию министров контртеррористической коалиции во главе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, которая пройдет в резиденции эмира - дворце "Аль-Баян". Ожидается, что на сессии будет принята стратегия блока на будущий год.

ИГ в Ираке

Формирования ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ в стране.