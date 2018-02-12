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Блок евроскептиков одержал победу на парламентских выборах в Монако

Международная панорама
12 февраля, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Консерваторы получили абсолютное большинство мест в парламенте княжества

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ТАСС, 12 февраля. Политический блок "Примо! Приоритет - Монако", выступающий с позиций евроскептицизма, одержал  победу на парламентских выборах в княжестве. Об этом сообщили в понедельник в мэрии Монако.

Выборы в Национальный совет - однопалатный парламент княжества, насчитывающий 24 места, - проходили в воскресенье. Консерваторы из блока "Примо!" в итоге получили абсолютное большинство - 21 кресло. Еще два места достались коалиции "Горизонт Монако", которая с 2013 года была у власти, однако в последние годы оказалась в глубоком кризисе на фоне серьезных внутренних противоречий между лидерами движения. Наконец, один депутатский мандат получил центристский "Монегасский союз".

В общей сложности участие в голосовании приняли 5097 жителей Монако из 7245 монегасков, обладающих правом голоса. Таким образом, явка составила 70,35%. Национальный совет избран на пятилетний срок.

Одним из главных пунктов в предвыборной программе блока "Примо!" было требование остановить подготовку к подписанию договора об ассоциации между Монако и Евросоюзом. Как заявлял лидер движения Стефан Валери, "вопрос возможного соглашения об ассоциации с Европейским союзом - основополагающий". По его мнению, заключение такого договора создаст угрозу "агрессивной конкуренции" со стороны европейцев, в связи с чем политик требует от руководства княжества дать твердые гарантии коренным монегаскам, что их рабочим местам ничто не будет угрожать.

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