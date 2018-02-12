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Посольство США в Москве прокомментировало идею переименования улицы у здания дипмиссии

Международная панорама
12 февраля, 18:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Мэрия Москвы намерена рассмотреть вопрос об изменении почтового адреса дипмиссии в ближайшее время

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Посольство США в РФ предпочитает не рассуждать о тупиках, а концентрироваться на развитии двусторонних отношений.

Об этом сообщила в понедельник ТАСС официальный представитель дипмиссии Мария Олсон, комментируя идею переименования улицы, на которой стоит посольство, в Североамериканский тупик.

"Каждый может рассуждать о тупиках. Будучи американскими дипломатами, мы предпочитаем концентрироваться на поиске путей продвижения в сторону более конструктивных отношений между США и Россией", - сказала она.

Как ранее сообщалось, мэрия Москвы в ближайшее время рассмотрит вопрос об изменении почтового адреса посольства США в Москве по предложению председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР), выступившего с инициативой переименовать его в Североамериканский тупик, дом номер 1.

В настоящее время адресом диппредставительства США, согласно информации официального сайта посольства, является Большой Девятинский переулок, 8.

В январе городской совет Вашингтона принял законопроект о переименовании части улицы непосредственно перед территорией посольства России в честь Бориса Немцова.

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