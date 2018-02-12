Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.02:
$ 58.02
€ 71.25
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: главарь ИГ был ранен при авианалете на Ракку в мае 2017 года

Международная панорама
12 февраля, 18:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, февраля. /ТАСС

Телеканал не сообщил подробности предполагаемого инцидента

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади был тяжело ранен в мае 2017 года. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По ее данным, он получил ранение во время авиаудара по сирийскому городу Ракка. Телекомпания не сообщила подробностей, но отметила, что в то время к Ракке приближались вооруженные формирования, пользующиеся поддержкой США.

Аль-Багдади в последний раз публично выступал в июле 2014 года, когда во время пятничной молитвы в построенной в XII веке мечети Ан-Нури в иракском Мосуле провозгласил создание "халифата" на Ближнем Востоке. В конце сентября 2017 года среди боевиков ИГ и последователей этой группировки была распространена аудиозапись призывов аль-Багдади "продолжать джихад". Согласно источникам в американской разведке, аль-Багдади не пользуется мобильным телефоном. Ранее он не оставался на одном месте более чем на 72 часа и передвигался на неприметных автомашинах в сопровождении всего двух телохранителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абу Бакр аль-Багдади
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
2
Любовь и лед. Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к Олимпиаде
3
Траньков: Вагнер нужно что-нибудь выиграть, прежде чем критиковать фигуристку Загитову
4
Посольство США в Москве прокомментировало идею переименования улицы у здания дипмиссии
5
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
6
Михаил Саакашвили задержан в Киеве
7
Погранслужба Украины подтвердила выдворение Саакашвили из страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама