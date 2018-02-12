CNN: главарь ИГ был ранен при авианалете на Ракку в мае 2017 года

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади был тяжело ранен в мае 2017 года. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По ее данным, он получил ранение во время авиаудара по сирийскому городу Ракка. Телекомпания не сообщила подробностей, но отметила, что в то время к Ракке приближались вооруженные формирования, пользующиеся поддержкой США.

Аль-Багдади в последний раз публично выступал в июле 2014 года, когда во время пятничной молитвы в построенной в XII веке мечети Ан-Нури в иракском Мосуле провозгласил создание "халифата" на Ближнем Востоке. В конце сентября 2017 года среди боевиков ИГ и последователей этой группировки была распространена аудиозапись призывов аль-Багдади "продолжать джихад". Согласно источникам в американской разведке, аль-Багдади не пользуется мобильным телефоном. Ранее он не оставался на одном месте более чем на 72 часа и передвигался на неприметных автомашинах в сопровождении всего двух телохранителей.