Порошенко заявил, что Саакашвили не может быть украинским политиком

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Михаил Саакашвили не является гражданином Украины, а значит и не может быть украинским политиком. Об этом заявил в понедельник президент страны Петр Порошенко в интервью австрийскому изданию Profil.

"Он должен быть гражданином, в соответствии с нашим законом, чтобы иметь возможность заниматься здесь политикой, - сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможности депортации Михаила Саакашвили. - Он нарушил украинский закон и был осужден в Грузии".

Однако, по словам Порошенко, то, что происходит сейчас вокруг Саакашвили, не входит в обязанности президента. "Его могут выслать из страны, хотя я бы этого не хотел. Но это работа миграционной службы и пограничников, и я не хочу на нее влиять", - заявил он.

Интервью Порошенко было опубликовано за несколько часов до того, как Михаил Саакашвили был задержан в понедельник в Киеве.