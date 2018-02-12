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Главный редактор украинского издания "Страна" объявлен в розыск

Международная панорама
12 февраля, 23:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, февраля. /ТАСС

Прокуратура аргументировала это решение тем, что Игорь Гужва уклоняется от следствия

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КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева объявил в розыск главного редактора украинского издания "Страна" Игоря Гужву. Об этом в понедельник сообщил украинский "5 канал".

Как сообщил телеканал, о таком решении ходатайствовала прокуратура, аргументируя тем, что подозреваемый уклоняется от следствия. "Общий розыск предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом. Лицо, уклоняется от следствия, объявляют в розыск. Когда установят местонахождение, его задержат", - заявил прокурор.

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В свою очередь сторона защиты, как сообщил телеканала, утверждают, что Гужва за рубежом лечится и вернется на Украину 20 февраля. "Я считаю, что это преждевременно. И суду были предоставлены все справки о том, что сейчас он лечится. Поэтому это решение преждевременное", - сказала его адвокат Елена Клименко.

Прокуратурой Киева 31 марта 2017 года было начато уголовное дело из-за якобы вымогательства Гужвой $10 тыс. от депутата Верховной рады за неразглашение сведений о его личной жизни и политической деятельности. Гужве судом была избрана мера пресечения в виде ареста с правом внесения залога. После его уплаты Гужву освободили из-под стражи.

Коллектив "Страны" и сам журналист выразили уверенность, что дело против него сфабриковано. Чрезвычайной ситуацией назвал произошедшее Национальный союз журналистов, который отметил высокие рейтинги издания, позволявшего себе "системную критику чиновников". В СМИ также заявили, что против них "сфабриковано пять уголовных дел", а также регулярно проходят обыски в квартирах сотрудников и в самой редакции.

31 января 2018 года редакция портала "Страна" обнародовала на своем сайте информацию, что Игорь Гужва выехал в Вену и попросил у властей Австрии политическое убежище. Журналисту уже выдали "белую карту", которая позволяет находиться в Вене на время рассмотрения его прошения. 5 февраля киевский суд постановил задержать и принудительно доставить Гужву на заседание. Кроме того, по словам журналиста, администрация президента Украины поручила организовать давление на Австрию по дипломатическим каналам с целью добиться его выдачи.

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