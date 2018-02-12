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Пентагон: США не повышали уровень опасности для своих ВВС, наносящих удары в Сирии

Международная панорама
12 февраля, 23:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, февраля. /ТАСС

Усилия Вашингтона и его партнеров сосредоточены на боевых операциях против ИГ в восточной части Сирии, подчеркнули в пресс-службе штаба операции Inherent Resolve

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ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. США не повышали уровень опасности для своих Военно-воздушных сил, наносящих удары по целям в Сирии после того, как там за последние три дня были сбиты израильский истребитель F-16 и турецкий боевой вертолет. Об этом заявили в понедельник в ответ на запрос корреспондента ТАСС представители пресс-службы штаба операции Inherent Resolve, которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

"Мы не повышали уровень опасности для ВВС коалиции в связи с этими недавними инцидентами", - подчеркнули они.

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"Мы видели сообщения прессы о том, что близ сирийского города Африн 10 февраля был сбит турецкий вертолет, - продолжили представители пресс-службы. - Коалиция не предоставляет оружие, не обучает и не поддерживает силы в Африне (имеются в виду курдские отряды - прим. ТАСС). Коалиция взаимодействует с "Силами демократической Сирии" (СДС) и с их партнерами в Сирии с целью нанесения поражения группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Усилия США и их партнеров сосредоточены на боевых операциях против ИГ в восточной части Сирии, точнее в долине реки Евфрат".

Потерю боевого вертолета в ходе проведения операции "Оливковая ветвь" в Африне подтвердил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган. Он отметил, что погибли два турецких военнослужащих.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (СНС, входят в состав СДС) и партии "Демократический союз" в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

Как сообщил корреспонденту ТАСС в Тель-Авиве представитель армии Израиля Джонатан Конрикус, израильский истребитель F-16 был сбит в субботу после нанесения ударов в Сирии сирийской ракетой класса "земля-воздух". Оба пилота катапультировались на израильской территории, один из них получил тяжелые ранения, второй - легкие, добавил он.

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Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне Борьба с "Исламским государством"
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