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Молдавский оппозиционер Ренато Усатый сообщил об отставке с поста мэра Бельц

Международная панорама
13 февраля, 0:21 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 13, февраля. /ТАСС

Политик заявил, что принял такое решение в связи с давлением со стороны властей

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КИШИНЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Лидер оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" Ренато Усатый сообщил о решении покинуть пост мэра второго по величине города Бельцы, объяснив этот шаг давлением со стороны властей. Об этом политик рассказал в понедельник молдавскому телеканалу TV8 в ходе телемоста из Москвы, куда он уехал в прошлом году из-за заведенного на него уголовного дела.

"Я подаю в отставку, чтобы дать возможность [всем кандидатам] честно подготовиться к выборам", - сказал Усатый. Он сообщил, что после его отъезда усилилось давление на его коллег в мэрии, а также членов партии. "После Нового года массово посыпались угрозы чиновникам. На людей заводят уголовные дела, давят или подкупают. Многие не выдерживают, блокируется жизнедеятельность мэрии, поэтому там нужен новый руководитель на месте", - считает оппозиционер.

В городе будут организованы досрочные выборы, которые, по словам Усатого, пройдут в единый день голосования 20 мая. От "Нашей партии" в них будет участвовать исполняющий обязанности мэра Николай Григоришин, уточнил политик. Он также проинформировал, что инициированный в его поддержку местный референдум не состоится.

Ренато Усатого, который был одним из организаторов массовых протестов в Кишиневе в 2015 году, в Молдавии обвинили в организации покушения на российского предпринимателя Германа Горбунцова. Политик не признал обвинений, напомнив, что накануне парламентских выборов 2014 года его партия возглавляла предвыборные рейтинги, но за день до голосования также была отстранена от выборов. Тогда действия молдавских властей осудили международные наблюдатели.

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