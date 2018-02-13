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Пентагон готов испытать лазер на большой высоте, если удастся увеличить его мощность

Международная панорама
13 февраля, 0:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, февраля. /ТАСС

Также директор по операциям Агентства по противоракетной обороне Гэри Пеннетт отметил, что специально высотный дрон создаваться не будет

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ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Американские военные готовы провести испытания установленного на беспилотном летающем аппарате лазера для уничтожения вражеских ракет на большой высоте, но только когда удастся повысить мощность установки. Об этом в понедельник журналистам на брифинге в пресс-центре Пентагона сообщил директор по операциям Агентства по противоракетной обороне Гэри Пеннетт.

"Когда нам удастся повысить мощность нашего лазера, мы можем рассмотреть применение платформы на большой высоте для проведения испытаний", - сказал он. При этом Пеннетт подчеркнул, что специально высотный дрон для этого создаваться не будет.

В 2017 году Пентагон выделил компаниям Lockheed Martin и General Atomics $18,3 млн для начала разработки демонстрационного аппарата, оснащенного лазером низкой мощности, который должен сбивать вражеские баллистические ракеты.

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