Пентагон готов испытать лазер на большой высоте, если удастся увеличить его мощность

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Американские военные готовы провести испытания установленного на беспилотном летающем аппарате лазера для уничтожения вражеских ракет на большой высоте, но только когда удастся повысить мощность установки. Об этом в понедельник журналистам на брифинге в пресс-центре Пентагона сообщил директор по операциям Агентства по противоракетной обороне Гэри Пеннетт.

"Когда нам удастся повысить мощность нашего лазера, мы можем рассмотреть применение платформы на большой высоте для проведения испытаний", - сказал он. При этом Пеннетт подчеркнул, что специально высотный дрон для этого создаваться не будет.

В 2017 году Пентагон выделил компаниям Lockheed Martin и General Atomics $18,3 млн для начала разработки демонстрационного аппарата, оснащенного лазером низкой мощности, который должен сбивать вражеские баллистические ракеты.