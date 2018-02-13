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Власти Венесуэлы заявили о существовании планов нападения на страну с территории Колумбии

Международная панорама
13 февраля, 1:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

В свою очередь, глава Вооруженных сил Колумбии генерал Альберто Мехиа опроверг существование подобных замыслов

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ТАСС, 13 февраля. Противники Венесуэлы вынашивают планы вооруженного вторжения в страну с территории Колумбии. С таким утверждением выступил в понедельник Тарек Уильям Сааб, назначенный Конституционной ассамблей генеральным прокурором Боливарианской Республики, сообщила на своем сайте радиостанция Unión Radio.

По словам Сааба, планируется "переписать уже забытые в истории человечества этапы, такие как бомбардировки и вооруженное вторжение в такую мирную страну, как Венесуэла".

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Несколькими днями ранее в Колумбии побывал глава Южного командования ВС США Курт Тидд. Сааб отметил, что Венесуэла "не боится", "будет сражаться" и оказывать сопротивление возможному агрессору.

Глава Вооруженных сил Колумбии генерал Альберто Мехиа опроверг существование подобных замыслов. "Нас интересует только разрешение проблем колумбийского народа", - цитирует военачальника агентство EFE.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся массовой эмиграцией. В настоящее время только на территории соседней Колумбии находятся свыше 550 тысяч граждан Боливарианской Республики.

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