Власти Венесуэлы заявили о существовании планов нападения на страну с территории Колумбии

ТАСС, 13 февраля. Противники Венесуэлы вынашивают планы вооруженного вторжения в страну с территории Колумбии. С таким утверждением выступил в понедельник Тарек Уильям Сааб, назначенный Конституционной ассамблей генеральным прокурором Боливарианской Республики, сообщила на своем сайте радиостанция Unión Radio.

По словам Сааба, планируется "переписать уже забытые в истории человечества этапы, такие как бомбардировки и вооруженное вторжение в такую мирную страну, как Венесуэла".

Несколькими днями ранее в Колумбии побывал глава Южного командования ВС США Курт Тидд. Сааб отметил, что Венесуэла "не боится", "будет сражаться" и оказывать сопротивление возможному агрессору.

Глава Вооруженных сил Колумбии генерал Альберто Мехиа опроверг существование подобных замыслов. "Нас интересует только разрешение проблем колумбийского народа", - цитирует военачальника агентство EFE.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся массовой эмиграцией. В настоящее время только на территории соседней Колумбии находятся свыше 550 тысяч граждан Боливарианской Республики.