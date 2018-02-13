АВС: спецназ США ведет в Сирии поиски мест захоронений американцев, убитых боевиками ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Бойцы спецназа США проводят в Сирии поисковую операцию, пытаясь обнаружить места захоронений останков граждан западных стран, включая американцев, которые были взяты в плен и убиты боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC.

По данным ее источников, речь идет о первой реальной попытке обнаружить, извлечь и вывезти на родину останки двух американских журналистов и еще двух гуманитарных работников из США, убитых в Сирии террористами в 2014-2015 годах. Как отмечает АВС, пока такие усилия ограничены, но вскоре могут быть расширены.

Помощь в обнаружении захоронений бойцам спецназа оказывают агенты разведки и сотрудники ФБР на местах, отмечает телекомпания. По имеющимся данным, тела убитых пленников захоронены в нескольких районах.

Как сообщает телеканал, поиски ведутся на основе информации, полученной от членов ИГ, схваченных курдами в Сирии в прошлом месяце. Речь идет о двух выходцах из Лондона, которые входили в отряд из четырех человек, известный пытками и убийствами пленников из западных стран, в частности журналистов из США. Данному отряду приписываются убийства 27 заложников, в том числе американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа.