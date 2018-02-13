В постпредстве КНДР заявили, что санкции ООН душат северокорейский народ

ООН, 13 февраля. /ТАСС/. Санкции, введенные против КНДР Советом Безопасности ООН, душат экономику страны, а также негативно сказываются на ситуации в сфере здравоохранения, спорта и на благополучии граждан. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении постоянного представительства страны при всемирной организации.

КНДР сравнила беспрецедентно жесткие санкции СБ ООН с блокадой, усмотрев в них "бесчеловечное и дикое" стремление вернуть северокорейское общество "в темное средневековье" и полностью лишить народ республики "права существовать и развиваться", а также "уничтожить культуру целой цивилизации". "Санкционные резолюции, состряпанные Советом Безопасности самым подлым и жестоким образом, демонстрируют преступный характер его агрессивных намерений добиться удушения всех сфер деятельности, включая экономику, благополучие граждан, здравоохранение, спорт и [остановить] оказание гуманитарной помощи", - говорится в заявлении постпредства.

В декабре 2017 года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовал от всех стран выслать трудовых мигрантов КНДР в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных экспортных товаров из республики. В 2017 году Совбез трижды усиливал режим рестрикций в отношении Пхеньяна в ответ на проведенные им испытания баллистических ракет и ядерного оружия.

Как полагают в постпредстве КНДР, эти действия служат "явным доказательством того, что Совет Безопасности ООН прогнулся под самодурством и самоволием Соединенных Штатов, превратившись в инструмент попрания прав народов и варварского государственного террора, и теперь штампует подобные противозаконные санкционные резолюции", которые мешают народу страны "осуществлять свои права".

На прошлой неделе посол РФ в КНДР Александр Мацегора принял участие в заседании комитета СБ ООН по северокорейским санкциям, предупредив его об ухудшении ситуации в стране из-за введенных против нее рестрикций. По словам дипломата, в КНДР практически невозможно доставить продовольствие, лекарства и медицинское оборудование. Впоследствии постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что возможности для санкционного давления на Пхеньян исчерпаны.

КНДР сомневается в правомочности санкций

В северокорейской дипмиссии в понедельник напомнили, что в январе 2017 года предложили секретариату ООН организовать международный форум для обсуждения правомочности резолюций Совета Безопасности, запрещающих стране разрабатывать ядерное оружие и предусматривающих санкции в отношении страны. В частности, Пхеньян интересует, почему только ему запрещено запускать ракеты в космос (в СБ ООН опасаются, что под видом запусков спутников КНДР совершенствует технологии создания баллистических ракет - прим. ТАСС), а также проводить ядерные испытания в ситуации, когда соответствующее международное законодательство не вступило в силу в том числе из-за того, что его не поддержали США.

В последствии Пхеньян обратился к странам ООН с призывом не осуществлять введенные против страны санкции до тех пор, пока их правомочность не будет доказана.

Как заявили в постпредстве КНДР при ООН, руководство всемирной организации "продолжает отворачиваться от справедливого запроса" о проведении форума, обосновывая это тем, что Совет Безопасности вправе самостоятельно определять, какие действия угрожают международному миру и безопасности и требуют принятия ответных мер. "Секретариат ООН должен внимательно прислушаться к мнению бесчисленных юристов из многих стран, которые поддерживают наше предложение о проведении международного форума и настаивают на том, что Совет Безопасности не имеет ни малейшего права осуждать ядерные испытания или запуски межконтинентальных баллистических ракет или спутников", - подчеркнула северокорейская сторона.