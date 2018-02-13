Белый дом рассказал о содержании телефонного разговора Трампа и Путина

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что сейчас пришло время для работы над мирным соглашением между израильтянами и палестинцами. Об этом по итогам беседы лидеров двух стран сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Путин отметил, что позже сегодня (в понедельник - прим. ТАСС) он встретится с главой палестинского руководства Махмудом Аббасом, и президент Трамп сказал, что сейчас пришло время работать над устойчивым мирным соглашением", - заявила пресс-служба.

Кроме того, продолжили в Белом доме, "президенты обсудили другие темы, вызывающие общую обеспокоенность". Трамп, в частности, вновь заявил о "важности принятия дальнейших шагов, направленных на денуклеаризацию Северной Кореи".

Ранее Путин перед началом переговоров в Москве с Аббасом передал президенту Государства Палестина от Трампа "самые наилучшие пожелания". Аббас в свою очередь заявил, что Палестина не будет сотрудничать с США в их статусе посредника по ближневосточному урегулированию и рассчитывает на формирование многостороннего механизма, в котором Вашингтон будет лишь одним из участников. Он также назвал пощечиной палестинцам решение Вашингтона о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.