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Белый дом рассказал о содержании телефонного разговора Трампа и Путина

Международная панорама
13 февраля, 1:58 дата обновления: 13 февраля, 2:24 UTC+3

Президенты США и России обсудили вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность

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© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что сейчас пришло время для работы над мирным соглашением между израильтянами и палестинцами. Об этом по итогам беседы лидеров двух стран сообщила пресс-служба Белого дома.

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"Президент Путин отметил, что позже сегодня (в понедельник - прим. ТАСС) он встретится с главой палестинского руководства Махмудом Аббасом, и президент Трамп сказал, что сейчас пришло время работать над устойчивым мирным соглашением", - заявила пресс-служба.

Кроме того, продолжили в Белом доме, "президенты обсудили другие темы, вызывающие общую обеспокоенность". Трамп, в частности, вновь заявил о "важности принятия дальнейших шагов, направленных на денуклеаризацию Северной Кореи".

Ранее Путин перед началом переговоров в Москве с Аббасом передал президенту Государства Палестина от Трампа "самые наилучшие пожелания". Аббас в свою очередь заявил, что Палестина не будет сотрудничать с США в их статусе посредника по ближневосточному урегулированию и рассчитывает на формирование многостороннего механизма, в котором Вашингтон будет лишь одним из участников. Он также назвал пощечиной палестинцам решение Вашингтона о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация на Корейском полуострове Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
Аббас, Махмуд Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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