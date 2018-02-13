СМИ: курды призвали сирийскую армию направить подкрепления в Африн

ТАСС, 13 февраля. Сирийские войска должны взять на себя основную ответственность по защите Африна от турецкого вторжения. Об этом заявил в понедельник телеканалу Al Mayadeen командир курдских отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) Сипан Хаму. Он призвал сирийскую армию "срочно направить подкрепления в этот пограничный с Турцией регион".

"Между бойцами СНС и сирийскими военными поддерживается сейчас тесная координация", - отметил курдский командир.

Как сообщила в понедельник общеарабская газета Al-Hayat, сирийские войска, размещенные к западу от Алеппо, пропускают через свои блокпосты продовольствие, топливо и товары первой необходимости, предназначенные для жителей Африна (1,5 млн человек), которые нуждаются в гуманитарной помощи. По ее сведениям, на защиту мирного населения туда направляются через подконтрольные сирийской армии районы курдские добровольцы из Шейх-Максуда, Кобани и Эль-Джезиры (провинция Хасеке).

Бойцы курдских отрядов пока успешно сдерживают атаки формирований "Сирийской свободной армии" (ССА), поддерживаемых турецкой бронетехникой, артиллерией и авиацией. Им удалось вывести из строя несколько танков, сбить турецкий вертолет и беспилотник. Формирования ССА потеряли 185 человек убитыми, в том числе нескольких полевых командиров. В рядах турецких войск убито 27 солдат и офицеров. Потери отрядов СНС составили 148 бойцов.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии против СНС и партии "Демократический союз". Обе эти организации Анкара считает террористическими. По данным Генштаба, турецкие войска и их союзники ликвидировали за три недели 1369 террористов.

В Дамаске расценили вторжение турецких войск в Африн как "вероломную агрессию".